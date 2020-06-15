北京进入非常时期 花乡升级“高风险”

在昨日的新闻发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，北京已进入非常时期，要时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决遏制疫情扩散蔓延。此外，国务院客户端疫情风险等级查询系统显示，截至6月14日15时，北京市丰台区花乡地区升级为高风险地区，北京市已有四个区10个街乡位列中风险地区。

北京青年报记者了解到，在这种情况下，本市多区已经要求恢复二级响应下社区防控措施，严格执行测温、查证、验码、登记4项措施。市疾控中心提醒，近期去过新发地市场者应主动向社区或村报告并进行核酸检测。

北京已进入非常时期

要坚决遏制疫情扩散蔓延

徐和建表示，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组日前召开第六十八次会议指出，本市近日连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联，北京已进入非常时期。我们要痛定思痛，深刻吸取教训，时刻绷紧疫情防控这根弦，按照统一部署，坚决果断处置，坚决阻断疫情传播渠道，坚决遏制疫情扩散蔓延。

昨日的发布会上介绍，针对北京病例数增加的情况，通过流行病学调查显示，病例发病均与新发地市场有关。5月30日以来与新发地批发市场有密切接触的人员要主动向单位和社区报告，并到医疗卫生或检测机构进行核酸检测。市卫生健康委新闻发言人高小俊介绍，如果去过新发地农贸批发市场，并有发热咳嗽等症状，除主动向社区和单位报告之外，应及时就近到设有发热门诊的医疗机构进行诊疗，可以拨打120急救电话，乘坐专用的车辆，前往设有发热门诊的医疗机构进行诊疗。

丰台花乡变高风险地区

10个街乡被列为“中风险”

近日，本市多区出现确诊病例，相关区域的疫情风险等级也有了变化。国务院疫情风险等级查询小程序显示，截至6月14日15时，北京市丰台区花乡地区已经升级为高风险地区。此外，北京还有6个街乡升级为中风险地区，分别是大兴区林校路街道、高米店街道、西红门地区，丰台区卢沟桥街道、新村街道，西城区金融街街道。

本市近日通报的病例多与新发地市场有关联，新发地市场位于丰台区花乡地区，因此花乡昨日升级为高风险地区。中风险地区方面，截至昨日下午，北京市已有四个区10个街乡位列中风险地区，包括西城区月坛街道、金融街街道，丰台区西罗园街道、新村街道、太平桥街道、卢沟桥街道，大兴区林校路街道、高米店街道、西红门地区，房山区长阳镇。

多区社区恢复二级响应

严格执行测温等4项措施

北青报记者昨日了解到，受新的疫情变化影响，本市部分区已经恢复二级响应下的社区防控措施。在昨日下午的发布会上，丰台区副区长张婕表示，丰台区已经指导各街乡镇、社区村全面恢复二级响应下的社区防控措施，做好“测温、验证、登记、扫码”四项工作措施。在小区内部，安排物业、产权单位等加强小区环境消杀，在小区外部，安排专人提供送餐、代购等服务，做好居民日常生活和防疫物资保障。

此外，西城区出迅速响应，开展“敲门行动”摸排与新发地有关人员信息，所有社区已全部恢复二级响应防控措施。所有卡口均安排下沉干部、社工、在职党员以及居民志愿者、保安24小时轮流值守，严格执行测温、查证、验码、登记4项措施，做好重点人群管控，加强居民健康监测。

自6月13日晚起，石景山区所有社区恢复二级响应防控措施，所有卡口安排人员24小时值守，执行测温、查证、验码、登记等4项措施，做好重点人群管控，加强居民健康监测，继续做好公共部位清洁消毒，暂停开放体育、健身、娱乐等室内活动场所。

另外，朝阳区部分街道乡镇也已经要求恢复二级响应下的社区防控措施，所有卡口安排人员24小时值守，执行好“测温、查证、验码、登记”四项措施。有的街道乡镇提出，当前要按照战时标准，严格落实三级响应、二级防控，恢复到此前疫情防控状态等。

文/本报记者 李泽伟 蒋若静 李天际 蒲长廷 刘婧

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国家卫健委：扩大北京采样和核酸检测范围

北青报记者昨日从国家卫生健康委获悉，国家卫健委已经向北京派出委领导担任组长的专家组指导防控工作，并抽调有武汉工作经验的防治专家，尤其是流行病学调查、环境消杀等方面的国家专家参加北京市相关工作。同时，对北京市的防控工作提出“四个扩大”、“四个加强”和“四早”等明确要求。

“四个扩大”即扩大北京市新发地等农贸市场的环境和物品采样，扩大对北京市重点区域、重点人群的核酸检测，扩大对病例密切接触者、次密切接触者的流行病学调查，扩大相关人员的隔离医学观察范围。“四个加强”即加强医疗机构发热门诊排查管理，加强医院感染控制，加强疫情信息报告和发布，加强公众宣传教育。“四早”即早发现、早报告、早隔离、早治疗，切实落实病例2小时进行网络直报，12小时反馈实验室检测结果，24小时完成流行病学调查。

国务院联防联控机制昨日召开会议强调，此次疫情与新发地农产品批发市场高度关联，市场人员密集、流动性大，要以新发地及周边地区为重点实施最严格的流调，开展深入全面的溯源工作。支持北京市提升核酸检测能力，对重点区域、重点人群检测全覆盖，逐步扩大检测范围。严格社区管控措施，开展拉网排查，对“四类人员”进行集中隔离管理。加强所有医疗机构发热门诊规范设置和改造，严格落实首诊负责制，强化院感防控。深入开展新时代爱国卫生运动，对全国农贸市场、餐饮等场所及物流等环节集中开展消杀。文/本报记者 蒋若静

保供

家乐福采购部门负责人史国清昨夜在库房补货接受北青报记者采访时称——

“洋葱摞起来比我高 库房永远是满货”

在昨天下午的新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍，由于对新发地的管控措施，原有的流通渠道暂时受到一些影响，全市的生活必需品市场供应情况备受关注，“从13日的情况看，全市生活必需品总体供应平稳。”他介绍，受管制措施影响，个别超市或市场出现菜价上涨，甚至部分蔬菜品种短时缺断货。由于各大商超反应迅速，机制健全，渠道畅通，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜等百姓关心的生活必需品缺货问题。

王洪存表示，本市在保供方面多措并举，从6月13日开始，家乐福、物美、超市发、永辉等各大商超都在通过产地直供的方式调运果蔬进京，物美紧急协调生鲜产地送货，截至6月14日早上，共有2100吨果蔬到店，已达到平时供应量的3.5倍。希望广大市民不传谣不信谣，按需购物，不抢购不囤积。

昨天晚上9点多，北青报记者拨通家乐福华北区采购负责人史国清的手机，她正在从固安产区跟车带着大白菜、西红柿等一批鲜菜赶往北京大兴榆垡库房的路上，距离6月12日中午开始采购调运奋战，她已经48小时没有合过眼，声音中透着沙哑：“上一次72小时没睡是春节期间，当时新发地只是供应不足，但这次不一样了，我们团队三个人就凭一部手机，不停地给全国各个产区打电话调运，充电宝不离手，但电池总显示半格。”她说，自己刚接完河南产地农户的电话，又要马上拨给海南产区询问玉米的收购情况。

史国清说，新发地暂时休市这两天，她和另外两名同事从河北、河南、内蒙古、山东、云南、海南等地调运着各种蔬菜、水果。“产区的农户特别配合，我们采购多少量都帮忙给找，比如说原来固安只采购大白菜，现在加上西红柿，当地农户就到处帮着联系，而且不加价，平价供应，这样确保了超市货架共计80多种菜品，一种蔬菜也不缺，现在想起来都是一种奇迹。”

昨晚11点多，史国清和同事们赶到了大兴榆垡库房里，卸车补货。“土豆每斤1.28元、西红柿每斤1.68元、海南玉米1元一根……现在家乐福这些老百姓的当家蔬菜之所以价格平稳，就是因为我们的货源足！”史国清如数家珍地说着“菜单”： “从12日开始，我们从外地调运的货车源源不断进京，13日从产地调货140吨，送到门店100吨，今天晚上库房还有十几辆车等着装卸，明天预计到货130吨，洋葱摞起来快比我高了，库房永远是满货，消费者犯不着担心！”

据史国清介绍，家乐福目前在积极组织货源，今天预计到货130吨果蔬，目前家乐福以2至3倍的日订量来调配货源，并24小时追踪市场动态，不断调整更新订购，保障日常卖场销售需求。

文/本报记者 李佳 李泽伟 蒋若静

延伸

昨天物美集团紧急协调生鲜产地送货，“今天陆续有2100吨果蔬到店，已达到平时供应量的3.5倍，其中包括蔬菜1500吨、水果600吨。”物美相关负责人介绍，这些果蔬均为产地直采，检验检疫合格，全力保供应、保安全。

沃尔玛从昨天起，平均每日产地直送超40吨水果至北京所有门店。预计本周累计运往北京所有沃尔玛门店的果蔬、肉、蛋等生鲜商品将达500吨。

超市发相关负责人表示， 13日夜里，超市发有97吨直采蔬菜到货。“这个量远远不够。我们14日白天的配送量已经超过200吨了，夜里12点前会到货350吨，15日中午12点前，预计到货250吨。这已经是相当于平时10倍的量。”上述负责人说，超市蔬菜供应充足，建议顾客理性购买，不要囤积。

举措

已返校复课学生可自愿选择居家学习

北青报记者昨日从市教委了解到，根据全市统一安排，初高三学生考试前14天将居家复习，其他已返校复课的学生可自愿选择居家学习。市委教育工委副书记、市教委主任李奕表示，家长和学校沟通之后，孩子可以在家继续通过在线的方式完成本学期的学业，也要求各学校不同年级返校复课之后，在线的学习和教育资源不中断，学校要做好针对性的学业辅导和心理关怀。

李奕表示，按照现在北京市整体的防控要求和疫情发展形势，市教委进一步强调学校内部的各项防控措施必须严格落实，比如师生员工科学佩戴口罩，在校园内包括上课期间都要全程佩戴口罩。

此外，学校就餐要严格坚持分批次、错峰安排、保持间距，确保就餐安全。在管理上，进一步坚持和强化以班级为单位的单元管理。进一步加强学校食堂管理，包括所有食堂工作人员的行踪管理以及近14日体温和健康状况的管理等，同时要求食堂要特别加强消杀工作。文/本报记者 武文娟

不得安排新发地密接者14天内到岗上班

昨晚，北京市城市管理综合行政执法局、市住房和城乡建设委员会、市应急管理局、市市场监督管理局、市文化和旅游局等五部门联合发布通告，凡自5月30日以来到过新发地或与市场销售者有密切接触的人员应立即报告，并进行核酸检测。

通告要求，各生产经营单位要组织对本单位所有人员及其共同生活居住人员情况进行全面排查。督促凡自2020年5月30日（含）以来到过北京新发地农贸批发市场或与市场销售人员有密切接触的人员应立即向所居住社区报告，并按要求进行核酸检测；不在社区居住的人员由所在单位（包括所居住酒店）向单位所在地社区报告，并按要求进行核酸检测。各生产经营单位不得安排相关人员自报告之日起14天内到岗上班，并督促其及共同生活居住人员落实居家观察等各项防疫义务。

同时，各生产经营单位要加强疫情防控措施，做好测量体温、佩戴口罩等各项防疫工作。各生产经营单位要切实落实主体责任，督促员工如实报告相关情况，配合做好健康监测和核酸检测。对未落实主体责任并造成严重后果的，将依法追究相应法律责任。文/本报记者 王薇

新发地周边4.6万名居民将全做核酸检测

在昨天下午的新闻发布会上，丰台区副区长张婕介绍，新发地市场发生疫情以来，丰台区迅速启动战时机制，开展了市场管控、现场消杀、核酸筛查、人员排查、社区防控等工作。其中，围绕新发地有关人员和环境开展核酸检测工作，共采集人员样本8186件，截至目前5803份咽拭子样本已完成检测均为阴性。此外，丰台还拟对周边小区4.6万名居民全部进行核酸检测，共设置核酸检测站点24个，目前全区已检测10881人。另外，岳各庄市场155件环境样本均为阴性。京深海鲜市场海鲜区特别是三文鱼交易摊位和公共区域抽样检测，合计采集样本469件，结果均为阴性。

同时，大兴区全面摸排新发地批发市场接触史人员并组织开展核酸检测。全区共抽调54名医务工作者、组建18个核酸检测采样工作组，区疾控中心实验室24小时运转，同时引入第三方检测机构参与，力争尽快完成检测。此外，东城、平谷、延庆、密云等区也在密切排查有过新发地出入史的人员情况。

文/本报记者 李泽伟 蒋若静 李天际 武文娟 蒲长廷 林艳 崔毅飞

新发地直营店库存肉类、海鲜下架封存待检

针对近期北京的最新疫情变化，全市启动食品安全大检查。上周末，本市16区市场监管部门深入一线，对市场进行全面排查。

朝阳区市场监管局制订专项检查方案，排查辖区所有新发地（社区）直营店的情况，并将库存的肉类、海鲜立即下架封存，待疾控部门进行病毒检测。

海淀区市场监督管理局对所有从高风险市场进货的肉类、海鲜企业及辖区内蔬菜直通车经营情况进行摸排。目前，从新发地等高风险市场进货的超市，已经对相关产品暂停销售。

通州区市场监管局一线执法人员全员停休，对辖区内930家市场和食品经营单位进行拉网式全覆盖检查，严格确保食品安全检查和疫情防控无死角、不漏项。

文/本报记者 王薇 王斌