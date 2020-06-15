近视矫正市场乱象亟须合力“矫正”

“孩子上学期视力还是5.0，现在只有4.6了。”近期，多地眼科门诊中小学生就诊人数明显增加，其中不少孩子视力下降甚至出现近视症状。有商家借机推出各类视力矫正产品，宣称能让孩子摘掉眼镜。据新华社报道，其中部分产品效果不实、资质不明、价格过高，还有些存在损伤孩子视力健康风险。

近年来，视力不良问题呈现低龄化趋势，中小学生视力不良率一直高居不下。儿童青少年近视率高企，带火了近视矫正市场，但近视矫正市场却良莠不齐、泥沙俱下。很多视力矫正机构是在以“矫正视力”之名行骗钱之实。

比如有商家将青少年视力矫正产品包装成“治眼神器”，自称使用了“3D训练”“5D热敷”“6D移动光学”“8D立体光学”等“先进技术”。而且，这些“治眼神器”并不便宜，有青少年护眼机构的套餐产品每疗程价格1.3万元至1.8万元不等。这些据称能让孩子轻松摘镜的“治眼神器”，不仅孩子没能“轻松摘镜”，反倒让孩子的近视不降反升。这些所谓的青少年护眼机构多数都缺乏诊疗资质，不少视力矫正机构只是在工商登记注册，缺少诊疗资质和专业人员。还有近视矫正机构的视力检查结果还是人为操作，如在孩子初来检查时，故意将视力表缩小或加大检查距离，而到孩子治疗后再次检查时，则把视力表的距离拉近，或者允许孩子眯着眼睛反复多次辨认，从而制造出近视减轻的假象。

此前，国家卫生健康委办公厅联合多部门发布《关于进一步规范儿童青少年近视矫正工作切实加强监管的通知》，其中明确指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。同时要求，从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业、依法经营。

目前，不少近视矫正机构不仅不能帮助孩子恢复视力，反倒利用了家长急切的心理，进行虚假宣传，欺骗孩子及其家长，这就是诈骗。对于这种乱象，亟待予以遏制，要让违规视力矫正机构受到应有的惩戒。

对此，一方面家长要有正确的认识，不能盲目焦虑，不要轻信商家的虚假宣传，要带孩子到正规医疗机构检查，而且要认识到青少年近视防控重在预防，要帮助孩子养成良好的用眼习惯。另外，相关部门要加强对近视矫正机构的监管力度，要抬高诊疗性视力矫治人员资质门槛，要制定严格的行业标准。只有各方形成合力才能矫正市场乱象，才能有助于为孩子们“擦亮眼睛”。