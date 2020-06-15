新发地密接者14天内不得上岗

北京进入非常时期。6月14日，北京市接连召开第115场和第116场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。最新数据显示，6月13日0时-14日7时，北京新增确诊病例44例，均与新发地市场有关联。北京市疾控中心呼吁，市民如近期曾去过新发地市场，应如实向社区或单位报告，主动前往相关机构或在社区安排的地点进行核酸筛查。

截至6月14日15时，北京丰台花乡地区升级为疫情高风险地区，此外西城区金融街街道、丰台区太平桥街道、大兴区高米店街道等10个地区由低风险上调至中风险。丰台、西城等区已全面恢复二级响应下的社区防控措施。

6月14日晚，北京市城市管理综合行政执法局等五部门联合发布关于做好近期复工复产疫情防控工作的通告，要求各生产经营单位进行全面排查，凡自5月30日以来到过新发地或与市场销售者有密切接触的人员立即报告，并进行核酸检测。各生产经营单位不得安排相关人员自报告之日起14天内到岗上班。

流调进展 京深海鲜市场等检测结果暂为阴性

截至6月14日7时，北京市已累计报告确诊病例51例，其中37例位于丰台区。

丰台区副区长张婕6月14日通报了新发地市场疫情防控情况。张婕介绍，围绕新发地有关人员和环境开展核酸检测工作，6月13日在新发地设置现场采样点5个，联系外区第三方检测机构2家，紧急抽调来自医院、社区卫生服务中心、疾控中心等各级医疗卫生机构的业务骨干，全力开展检测工作。共采集人员样本8186件，截至目前，5803份咽拭子样本已完成检测，均为阴性。拟对周边小区4.6万名居民全部进行核酸检测，共设置核酸检测站点24个，目前全区已检测10881人。

对于密接人员，将第一时间安排进行集中隔离，做到“随调随控”，并及时进行核酸检测。截至6月14日15时，已排查密接人员394人，其中已核实现住丰台区242人，其余转外省外区。目前密接人员已集中隔离111人，其余人员居家隔离，正在全力安排集中隔离。在全区安排集中隔离酒店11家（房间1000个）备用。

除新发地市场外，其余大型批发市场的流调也在同步进行。据张婕透露，目前从岳各庄批发市场采集的155件样本核酸检测结果均为阴性。在京深海鲜市场，特别是三文鱼的交易摊位和公共区域，合计采集469件样本，其中包括186件人员咽拭子样本，283件环境样本，目前结果均为阴性。

发热就诊 全部进行核酸和抗体检测

为应对疫情反弹，北京进一步加强疫情期间发热门诊和院感防控管理。据北京市卫健委巡视员高小俊介绍，全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构（含军队6家），对就诊的发热人员全部进行新冠病毒核酸和抗体检测以及CT和血常规检测（简称“1+3检查”），进一步加强相关流行病学史问询，特别是近14日内有无去过新发地农贸市场等场所。

在等待检验检查结果期间，患者需就地规范管理。要求各医疗机构的发热门诊不得拒诊；未经卫生健康行政部门批准不得停诊，随时对就诊人员数量进行监测，发现就诊人员异常增加时要迅速向辖区卫生健康行政部门报告，并采取应急处置措施。“5月30日以来与新发地市场有密切接触的人员，要主动向单位报告，并进行核酸检测。”高小俊说。

北京市疾控中心副主任庞星火提醒，市民如近期曾去过新发地市场，应如实向社区或单位报告，主动前往相关机构或在社区安排的地点进行核酸筛查，不要外出，做好个人健康监测，如已出现症状应及时就近诊疗，前往医疗机构时严格按要求佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。5月30日以来，与市场有接触人员应该主动向社区或单位报告。去过新发地市场的，除报告外，还应及时就近到设有发热门诊的机构进行诊疗，可以拨打120，乘坐专用的车辆进行诊疗。

在院感防控方面，高小俊强调，要求接诊过新冠肺炎确诊病例的医院迅速开展排查与消毒，全面排查与确诊病例有接触的医务人员和其他相关人员，并做好接诊病区的消毒。例如，对宣武医院、博爱医院等接触过确诊病例的医务人员和其他工作人员79人，全部进行了核酸检测，结果均为阴性。

防控调整 丰台西城等地恢复二级响应

随着各区出现新增病例，北京市相关防控政策也在快速调整。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第六十八次会议强调，要对新发地批发市场封场休市，对周边居民小区等场所实施封闭式管理，勿出不进。抓好病例流调溯源，扩大流调范围、扩大对相关人员的医学观察范围、扩大核酸检测范围、扩大采样范围。同时，会议还强调，在新发地批发市场就近设置蔬菜等临时交易场所，做好交通疏导，引导货车有序进入。加强与北京市周边市场的联系，统筹做好货源调拨，做到不断供。

目前，北京餐饮业防控已调至二级应急响应时的管控措施。就餐人员需检测体温并核实“北京健康宝”信息，体温正常且“北京健康宝”状态为“未见异常”者，可进入餐厅就餐。

丰台、西城、房山等区也已经明确启动二级管控，加强社区防控。张婕表示，丰台区自6月13日起，已对市场周边11个小区实施封闭管控，暂停人员进出。逐一摸排辖区内自5月30日后到过新发地市场的人员和其同住人员，建立每日报送机制。指导各街乡镇、社区村全面恢复二级响应下的社区防控措施，做好“测温、验证、登记、扫码”四项工作措施。在小区内部，安排物业、产权单位等加强小区环境消杀，在小区外部，安排专人提供送餐、代购等服务，做好居民日常生活和防疫物资保障。

同时，北京市教育委员会表示，随着北京市疫情防控形势的总体变化，特别是6月11日、12日连续两天出现新增确诊病例，暂停原定6月15日小学一、二、三年级返校复课，暂停校外培训机构恢复线下课程和集体活动。

6月14日晚，北京市教委官方公众号“首都教育”发布消息表示，已返校复课年级学生可自愿选择居家学习，初高三年级将在考前14天结束学校生活，居家复习。

此外，受疫情影响，北京世界公园、南宫温泉水世界、青龙湖公园、北京园博园、世界花卉大观园等北京市丰台区部分景区实行暂时关闭、暂停演出等措施。

病毒溯源 初步判定与输入性有关

北京市疾控中心新冠肺炎疫情防控专家组成员杨鹏6月14日接受央视采访时表示，北京新发地的病毒溯源还在进一步调查中。“通过全基因组测序发现病毒是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关。但病毒到底怎么来的，还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类，或者进入市场的人通过分泌物进行传播。”

中国疾病预防控制中心专家曾光6月14日也对媒体表示，国家卫健委和中国疾控中心的专家队伍已经参战，而且已经分离出病毒基因。基因测序的初步结果显示，病毒毒株不像是国内流行的类型，目前已经做了两例样本检测，还要继续扩大检测，这对判断疫情走向有很重要的作用。

北京新发地批发市场董事长张玉玺曾在病例流调最开始关联到新发地的6月12日晚间表示：“相关部门抽检时从切割进口三文鱼的案板中检测到了新冠病毒，而该产品的货源来自京深海鲜市场。”这引发了社会对于三文鱼是否为传染源的关注。

虽然多名专家表示三文鱼作为中间宿主进行传播的可能性极低，但其沾染病毒的可能性比较大。中国工程院院士、国家卫生健康委高级别专家组成员李兰娟提醒，“因为现在我们还不知道到底是市场里的食品是传染源，还是经过市场的人是传染源，所以要对市场里的人和食品全部进行溯源，对于人的溯源我们已经做得很好了，所以对于物品的溯源我们需要强化一下”。

市场供应 主要商超供应稳定 将强化点对点补货

新发地暂时休市以来，全市的生活必需品市场供应情况备受关注。在6月14日召开的新闻发布会上，北京市商务局二级巡视员王洪存介绍：“从昨天的情况看，全市生活必需品总体供应平稳，秩序良好，主要商超的供应比较稳定。但受管制措施影响，个别超市或市场的蔬菜出现价格上涨，甚至部分蔬菜品种短时缺断货。”

具体而言，从业态看，超市由于准备充分，反应迅速，机制健全，渠道畅通，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜等百姓关心的生活必需品缺货问题。一些社区菜市场、小门小店，受补货机制、供应渠道等多种因素影响，解决缺断货速度不如大店快。

根据安排，新发地暂时休市期间，原在市场内交易的蔬菜和水果移到指定的区域进行。一共分为5个区域。蔬菜在以下指定区域交易：一是国际名酒城场地；二是新发地市场大货车停车场；三是新发地村停车场；四是新发地北桥东侧国际水产城场地，全部用于蔬菜大车的批发交易。水果在位于盛芳国际花卉总部基地北二门的羊坊临时交易场区进行。另外，运送牛羊肉的车辆，分流至西四环岳各庄桥东北角的岳各庄批发市场内。

王洪存表示，目前全市除新发地之外的其他大型批发市场增加了进货量，据统计，岳各庄、大洋路等六大批发市场6月14日蔬菜上市量15517吨，占全市蔬菜上市量的比例由新发地暂时休市前的21.8%提高到64.7%，其中锦绣大地蔬菜上市量增加了2倍,大洋路蔬菜上市量增加了3倍。各大型商超均已采取多种措施加强货源组织和调运，如家乐福加大从河北蔬菜基地直采量，6月14日蔬菜供应量增加了3倍，超市发蔬菜供应量增加了3倍，物美果蔬供应量达到平时的3.5倍。

为保障市场供应，王洪存表示，下一步将继续加强监测，除对一级批发市场和大型连锁超市的监测外，通过多种方式，关注和加强对二级市场和小门小店供应情况的了解，发现问题及时解决。同时建立督导机制，约谈问题部门。同时，进一步发挥各区属地责任，强化点对点补货，进一步完善各大商超、一级市场与二级市场和小门小店的对接机制。目前市商务局官网已经公布全市主要连锁商超的详细名单地址和联系方式，各社区菜场、小门小店，可与之对接建立联系，大手拉小手，小手牵大手，确保二级市场及小门小店尽量不缺货，缺货能补上。北京市民还可通过搜索“北京e生活”微信公众号和App，查询“北京生活服务网点电子地图”，了解周边蔬菜零售、超市等商业网点信息。

针对新发地批发市场暂时休市可能引起蔬菜等生活必需品价格波动的风险， 在6月14日的发布会上，北京市市场监督管理局副局长陈言楷介绍，市场监管部门已经先后下发《关于进一步加强价格监管的通知》《关于加强蔬菜价格监管的紧急通知》《关于加强市场监管综合执法督导工作的通知》，加强对社区菜店、农副产品市场、大型连锁超市等经营主体价格监管情况的重点督导检查。

截至目前，全市市场监管部门累计出动执法人员1454人次，检查商户1213户（其中商超315户、菜店76户），未发现囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。

同时，市场监管部门对物美、永辉、家乐福等7家大型连锁超市开展提醒告诫，告诫经营者加强价格管控，保证粮油、肉蛋、菜奶、活鱼、海鲜、水果等生活必需品价格水平稳定，做好明码标价，防止出现价格欺诈、囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。（记者 陶凤 刘瀚琳 王晨婷）