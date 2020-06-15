4天确诊51例 非常时期的北京如何应对疫情

6月11日以来，北京连续数日报告新增新冠肺炎确诊病例，截至6月14日7时，4天已累计报告新增51例，这些感染者均与北京新发地批发市场相关。

按北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组的说法，北京市已进入非常时期。

溯源锁定新发地批发市场

6月11日出现的首发病例为家住北京西城区的52岁男子。在他发病前10天的行动轨迹中，第一次出现新发地批发市场。北京市在对其行踪进行流行病溯源时关注到了新发地批发市场。

6月12日，北京又报告6例新增患者，他们均有新发地批发市场接触史。6月13日凌晨3时，新发地批发市场所在地北京市丰台区发出公告称，新发地批发市场暂时休市。当天，新发地周边的11个居民小区也开始进行封闭管理。

北京市还宣布对全部新发地批发市场内人员和周边小区居民进行核酸检测，并实施医学观察措施，尤其是市场内人员将实施闭环管理。

大面积进行核酸检测后，北京圈定了45名咽拭子为阳性的感染者。6月14日，北京罕见地在一天内召开两场发布会，上午通报称，有36名新增确诊患者，下午又通报新增8名确诊患者。除一名患者尚在进行流调外，其余患者都有清晰的活动轨迹，他们无一例外，都有新发地批发市场接触史。

在6月14日通报的病例中，最早出现症状的患者可以追溯到6月4日，分别是一名27岁的江西籍女子和一名43岁的河北籍男子，均为新发地市场的个体经营户。

该女子曾出现流涕、打喷嚏、乏力、肌肉酸痛等症状，稍事休息后症状好转，未就诊；该男子曾出现头疼、全身乏力症状，也未就诊。在6月12日的疫情溯源采样检测中，两人核酸检测均呈阳性，经专家会诊为确诊病例。

随后，一名56岁北京籍男子于6月5日出现乏力、头痛等症状，6月12日出现发热，最高体温38℃，并于当天确诊。这名男子曾于6月3日到新发地市场采购。

6月14日上午通报的36名患者中，有11名自述过去14天没有任何症状，有1名自述除失眠外没有任何不适症状，12人均在6月12日的疫情溯源采样检测中发现核酸检测阳性，后经专家会诊为确诊病例。

6月14日晚间，北京市政府新闻发言人徐和建再次强调，新发地批发市场是流调溯源的重中之重。当天下午，新发地批发市场所在地北京市丰台区花乡地区成为全国唯一的高风险地区。

北京市疾控中心新冠肺炎疫情防控专家组成员杨鹏在接受媒体采访时表示，北京新发地的病毒溯源还在进一步调查中。他解释说，通过全基因组测序发现病毒是从欧洲方向来的，初步判定与输入性有关。但病毒到底怎么来的，还无法确定。

核酸应检尽检，医院提高院感管理

6月13日，北京市向市民发出号召，5月30日以来与新发地批发市场有密切接触的人员要主动向单位和社区报告，并到医疗卫生或检测机构进行核酸检测。

目前，北京有90余家机构可以进行核酸检测，日检能力为9万份。

6月13日下午开始，北京市多个社区的工作人员通过入户或电话的方式，了解居民近期是否有过新发地接触史。北京的部分学校也要求，近期学生或家庭成员有新发地市场接触史的需居家学习。

6月14日晚间，北京市丰台区副区长张婕说，疾控部门6月13日在新发地设置现场采样点5个，对新发地有关人员和环境开展核酸检测，共采集人员样本8186件，5803份咽拭子样本已完成检测，均为阴性。丰台区还拟对周边小区4.6万名居民全部进行核酸检测，共设置核酸检测站点24个，目前全区已检测10881人。

北京京深海鲜市场一度因传言其销售的三文鱼与新发地市场相关而备受关注。张婕介绍，近日，疾控部门也对京深海鲜市场的海鲜区，尤其是三文鱼交易摊位及公共区域进行抽样检测共469件，其中人员咽拭子186份、环境样品283件，目前检测结果均为阴性。

北京市卫健委新闻发言人高小俊今天介绍说，为做好发热门诊和院感防控管理，北京要求接诊过新冠肺炎确诊病例的医院迅速全面排查与确诊病例有接触的医务人员和其他相关人员，并做好接诊病区的消毒。

高小俊举例说，来自宣武医院、博爱医院等接触过确诊病例的79名医务人员和其他工作人员已全部进行核酸检测，结果均为阴性。

此外，北京要求严格发热门诊管理，全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构，对就诊的发热人员全部进行新冠病毒核酸和抗体检测以及CT和血常规检测，充分发挥好发热门诊探头和前哨作用。

北京“菜篮子”断供，市场供给如何保障

新发地批发市场被称为北京的菜篮子，从那里来的蔬菜占北京全市供应总量约70%，猪肉占全市供应总量约10%，牛羊肉占全市供应总量约3%。北京市商务局表示，北京部分生鲜超市有自己的供应渠道，有些超市已经采取直营直供模式，新发地市场暂时休市的影响可以通过一些应急措施来减小。

北京市商务局二级巡视员王洪存说，6月13日，受管制措施影响，个别超市或市场的蔬菜出现价格上涨，甚至部分蔬菜品种短时缺断货。一些超市反应迅速，补货速度比较快，能够在短时间内解决蔬菜缺货问题，但一些社区菜市场受补货机制、供应渠道等多种因素影响，解决缺断货速度不如大店快。

王洪存说，商务部门也在督促指导重点批发市场、大型连锁超市、蔬菜直营直供等保供骨干企业紧急行动，加大蔬菜等生活必需品货源组织、调运和库存力度，保障北京市场供应稳定。

王洪存说，北京将进一步完善各大商超、一级市场与二级市场和小门小店的对接机制，确保二级市场及小门小店尽量不缺货。

北京市场监管局副局长陈言楷说，该部门已提醒告诫物美、永辉、家乐福等7家大型连锁超市加强价格管控，保证粮油、肉蛋、菜奶、海鲜、水果等生活必需品价格水平稳定，做好明码标价，防止出现价格欺诈、囤积居奇、哄抬价格等不正当价格行为。

目前，执法人员尚未发现北京出现囤积居奇、哄抬价格等不正当市场行为。

本报北京6月14日电

中青报·中青网记者 刘世昕 来源：中国青年报