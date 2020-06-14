北京排查曾接诊确诊病例的医院及医务人员

人民网北京6月14日电（记者 鲍聪颖） 今天，北京市召开第115场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍了北京市进一步加强疫情期间发热门诊和院感防控管理的相关情况。

高小俊介绍，6月11日北京市新增新冠肺炎确诊病例后，医疗保障组在加强发热门诊和院感防控管理方面主要采取了以下措施：

一是严格发热门诊管理。要求全市各医疗机构特别是设发热门诊的79家医疗机构（含军队6家），对就诊的发热人员全部进行新冠病毒核酸和抗体检测以及CT和血常规检测（简称1+3检查），进一步加强相关流行病学史问询，特别是近14日内有无去过新发地等农贸市场等场所。在等待检验检查结果期间，患者要就地严格规范管理。要求各医疗机构的发热门诊，不得拒诊；未经卫生健康行政部门批准，不得停诊，随时对就诊人员数量进行监测，发现就诊人员异常增加时要迅速向辖区卫生健康行政部门报告，并采取应急处置措施，充分发挥好发热门诊探头和前哨作用。

二是加强院感防控。强化落实北京院感防控16条措施。特别要求各医疗机构进一步加强医务人员全员培训，严格落实国家和北京市医务人员防护指南，加强预检分诊点、发热门诊、留观区域等重点场所人员防护，最大限度降低医务人员感染风险。要求接诊过新冠肺炎确诊病例的医院迅速开展排查与消毒,全面排查与确诊病例有接触的医务人员和其他相关人员，并做好接诊病区的消毒。比如，对宣武医院、博爱医院等接触过确诊病例的医务人员和其他工作人员79人，全部进行了核酸检测，结果均为阴性。6月13日又派出8名市级院感专家对相关医院的院感防控工作进一步进行了现场指导检查。

高小俊表示，下一步，我们将持续与各区卫生健康委加强对各医疗机构的督导检查，全力做好新冠肺炎患者的排查工作，同时提高院感防控水平，确保全市医患安全。此外，部分医院正在按《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》的要求开展发热门诊的改造提升工作。