中国平安“平安健康守护行动”正式启动

后疫情时代伴随复工复产的全面推进，平安集团积极践行企业社会责任，以守护健康为己任，正式启动“平安健康守护行动”，深入全国贫困发生率高、攻坚难度大的地区，全力以赴助力脱贫攻坚，为人民构筑起坚实的“健康防线”。

6月11日，平安集团携旗下平安健康互联网股份有限公司（以下简称“平安好医生”）、平安医疗健康管理股份有限公司（以下简称“平安医保科技”）深入云南省昭通市威信县，为百余名村民送去全面的健康检查、医药保健用品并开展健康管理知识讲座。

在线医疗扶贫 为贫困人群送“及时雨”

在云南的大山中，一场跨越2100公里的“求医问诊”连线成功，为大山里的贫困患者送去“及时雨”。平安好医生的医生采取远程方式，为云南省昭通市威信县的一名贫困户“云端诊疗”，提供康复治疗的意见。

云南省昭通市威信县长安乡天坪村村民毛先生，是村里建档立卡的贫困户。20年前，因患有癫痫病，失去生活自理能力，多年来也一直未能得到有效诊疗，这给毛先生和他的家庭带来不小的经济压力和心理负担。

平安好医生志愿者得知这一情况后，立即与地方卫健委联系，前往天坪村毛先生家中，借助平安好医生村医APP为毛先生开展远程问诊。通过视频连线的方式，平安好医生志愿者向毛先生一家介绍远程医疗项目情况，平安好医生的余慧医生上线坐诊，与毛先生进行“云端诊治”。

平安好医生为贫困患者“送药上门、送医到家”

在线上，余慧详细询问了患者身体情况，针对康复措施给出专业意见，并给出日常生活建议。借助科技的力量，平安好医生携“互联网+医疗”入户精准扶贫，将优质的医疗资源带到村民的家门口。

2018年，平安集团启动以健康扶贫为核心的“村医工程”，平安好医生作为“村医工程”牵头落地方，联合其他平安子公司在全国开展“村卫升级”、“村医培训”、“辅助诊疗”、“健康体检”四大医疗服务升级行动。截至2019年底，“村医工程”以科技赋能村卫升级，实现乡村卫生所升级超过900个；培训村医超11000人；义诊覆盖人群超过6.3万人。平安好医生自主研发的平安好医生村医版APP，累计辅助诊疗量超过16万单。此次平安集团全力开展“平安健康守护行动”，搭建一站式、数字化、精准化、强基建“四位一体”的精准健康扶贫体系，主动深入深度贫困地区，再接再厉，助力啃下最难啃的硬骨头，取得脱贫攻坚全面胜利。

移动医疗设备 为大山里居民免费体检

威信县，隶属云南省昭通市，受地理条件及受经济发展等条件的制约，当地医疗卫生条件落后，“因病致贫返贫”现象屡见不鲜。平安集团携旗下平安好医生、平安医保科技旗下健康检测中心、智慧医疗等业务机构调度搭载全数字化DR、彩超、心电图、尿液分析仪等医疗设备、“平安好影像”智慧影像系统的移动健康检测车，驶入威信县长安镇长安社区卫生所，为百余位村民免费进行疾病筛查与问诊。

据平安志愿者介绍，近两年来，平安集团购置多台移动医院设备，组织医生专家，深入贫困地区一线开展村民体检义诊活动。通过政府、企业、社会多方携手，从政策保障、精准定位，到科学检测、专业医护，全面提升贫困地区医疗健康水平，让贫困人群有病早防早治，预防因病致贫、因病返贫。

“平安健康守护行动”云南昭通活动现场

同时，平安志愿者还针对村医和村民组织开展医疗知识培训和健康科普，为当地村民捐赠清凉油、消食片、伤筋膏等药品和红糖、维生素片等保健食品，以及纱布、绷带等医疗健康物资。

“卫生与健康”进校园 健康讲座呵护孩子健康

“洗手的步骤有几步？”

“每天刷一次牙能保持口腔卫生吗？”

“户外运动对保护视力有好处吗？”

为提升村民的健康卫生意识，平安好医生志愿者来到当地长安小学开展健康知识讲座，为全校学生们开设健康讲座。通过教授“七步洗手法”，公共场合打喷嚏和咳嗽的方式，如何注意用眼卫生，如何正确的刷牙等卫生知识，从娃娃抓起提升卫生意识。

“平安健康守护行动”云南昭通活动现场

“将卫生知识与专业知识相结合，深入浅出，让孩子们更形象的理解了细菌、病毒无处不在。”长安小学教导主任周清欢迎说，“通过这次讲座，孩子们能更好的掌握卫生与疾病防控预防知识，原有的卫生知识得到巩固，新知识努力摄取，有利于更好的形成良好卫生习惯。”

平安好医生临时董事会主席兼CEO、平安医保科技联席董事长兼CEO、平安租赁董事长兼CEO方蔚豪表示，后续平安好医生将结合自身医疗优势，深入偏远贫困地区，开展一系列健康扶贫切实改善贫困地区的基础医疗服务水平。平安医保科技及旗下平安（健康）检测中心则将利用自身业务独特优势，加强移动检测数字化建设，深化医保扶贫信息化平台，做好从疾病防护到疾病筛查再到疾病诊疗的“一站式”扶贫服务，惠及数万偏远地区村民。