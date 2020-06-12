婚前检查到底要不要做？快看看这篇文章

很多做婚检的医生往往有相同的经历，检查出病人患有性病或其他严重疾病时，被要求保密不允许告诉同伴。婚前医学检查除了对健康负责外，一定程度上也是婚姻的“试金石”，本着家庭幸福的理念也要坦诚与伴侣共享信息，更何况婚前医学检查在很多省市已纳入免费范畴，计划结婚的男女双方可以进行免费检查、免费咨询和接受医生指导。接下来，我们了解一下婚前医学检查的具体内容。

1.什么是婚前医学检查？

婚前医学检查是出生缺陷的一级预防措施，是对准备结婚的男女双方可能患有影响结婚和生育的疾病进行的医学检查。婚检医生的一项重要职责是进行婚前保健咨询指导，通过婚检这道关口，直面男女双方的健康问题，为自己、为对方，为了将来的孩子负责，为爱的小家提供健康保障。建议在婚姻登记前3个月内进行。

2.法定婚前医学检查做哪些项目？

法定婚检项目包括双方的体格检查和外生殖器官检查，包括血常规、尿常规、肝转氨酶、乙肝表面抗原、梅毒血清学检查、胸部X片等，很多地方也会将艾滋病的检测纳入婚检，如果本人或家族中还有其他重要的病史，可以选择个性化的检查项目。

3.婚前医学检查主要检查什么疾病？

影响结婚和生育的疾病，包括严重的遗传疾病、指定传染病、精神病，以及与婚育有关的生殖系统疾病，比如通过病史询问和体格检查，就能基本判断一般健康状况、有无重大疾病史，精神状态是否正常，是否有智力缺陷，全面的婚前医学检查能帮助男女双方充分了解自己和对方的健康状况。如果检查发现了疾病的存在，医生会充分尊重双方的个人意愿，讲明利害关系，告知治疗建议，以及必要的医学措施，保护对方，减少不良影响。

4.婚检在哪里做？

计划结婚的男、女双方，可在任一方户口所在地的妇幼保健机构或民政局婚姻登记处领取、填写《婚前医学检查申请表》。并携带身份证（原件和复印件）、户口簿到本地指定的婚检机构进行检查。

即将走进婚姻的情侣们，婚姻的小船很牢固也很脆弱。用婚检这颗“试金石”，给婚姻做个小测试吧。婚前医学检查，走起！

本文由湖南省妇幼保健院妇女保健科主任医师吴颖岚进行科学行把关。