我国婚前保健工作取得积极进展成效

近日，国家卫生健康委、民政部、国务院妇儿工委、共青团中央、全国妇联等五部门联合印发《关于加强婚前保健工作的通知》，着力强化部门协作和制度完善，指导各地全面加强婚前保健和出生缺陷防治工作。婚前保健是母婴保健服务和生育全程服务的重要内容，也是保障母婴健康，预防出生缺陷，提高婚育质量和出生人口素质的重要措施。党中央、国务院高度重视婚前保健和出生缺陷防治工作。国家卫生健康委等相关部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，结合自身职责通力合作、齐抓共管，协力推进婚前保健和出生缺陷防治工作。各地精心组织、扎实工作，通过推行免费婚检、强化宣传教育、规范优质服务、推广“一站式”便民举措、优化全程服务、拓展服务内容等措施，积极推进婚前保健和出生缺陷防治工作，服务供给和政策保障不断强化，服务能力和质量不断提高。

经过共同努力，婚前保健和出生缺陷防治工作取得积极进展和成效。一是政府主导、部门协作工作机制进一步完善。多数省份已将婚检工作纳入当地经济社会发展总体规划及政府民办实事和民生工程，北京、河北、山西、内蒙古、吉林、上海、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广西、四川、云南、陕西、青海等地以人民政府名义或以卫生健康、民政、妇儿工委、共青团、妇联等多部门联合印发文件，就加强婚前保健工作提出指导性意见。二是法律保障更加有力。《母婴保健法》和《人口与计划生育法》对医疗卫生机构依法提供婚前保健服务予以明确。近期发布的《基本医疗卫生与健康促进法》将婚前保健纳入基本医疗卫生服务的重要内容，推动婚前保健制度更加完善。三是免费婚检扎实推进。在地方财政支持下，已有22个省（区、市）通过政府购买服务、纳入公共卫生服务项目等多种途径，在全省范围全面推行免费婚检。四是服务体系日益健全。数据显示，截至2018年全国经批准开展婚检服务的机构数达3502家、服务人员达2.5万名；据对2699家县区级妇幼保健机构服务状况调查，提供婚前保健服务的机构占比达86.4%。五是参检人数和婚检率不断提升。2004-2018年全国共有10208万名新婚夫妇接受婚检服务，2018年婚检人数达1020万，全国婚检率从2004年的2.7%上升至2018年的61.1%。六是越来越多的检出患病人群接受医学干预指导。2004-2018年婚检累计筛查出疾病人数达873万，其中生殖系统疾病303万，指定传染病202万，与遗传有关疾病7万，平均疾病检出率约8.5%。七是个别遗传性疾病在部分高发地区得到控制。得益于婚前保健和地中海贫血防控工作的协同推进，广东、广西等地中海贫血高发省份胎儿水肿综合征（重型α地贫）发生率由2006年的21.7/万、44.7/万分别下降至2018年的1.4/万和2.4/万，降幅分别达94%和95%。（来源: 妇幼健康司）