阿司匹林是空腹还是餐后服用？

有一些患者长期服用阿司匹林可能引起消化道的损伤。阿司匹林引起消化道损伤是局部作用和全身作用的结果。局部作用是阿司匹林对消化道黏膜的直接刺激，直接损伤胃黏膜，还可损伤肠黏膜屏障。全身作用是其使前列腺素合成减少，而前列腺素是一种可以调节胃肠道血流、刺激黏液和碳酸氢盐的合成及分泌而保护胃黏膜的物质。

如果服用的是阿司匹林肠溶片，它的外面有一层耐酸包衣，胃内的环境是酸性的，耐酸的包衣可保护在胃内酸性环境不被溶解、释放，进而能在小肠碱性环境缓慢释放吸收，因而降低了对胃黏膜的直接刺激作用及胃肠道的不良反应。因此，阿司匹林肠溶片推荐空腹服用。再者，空腹服用可缩短胃内停留时间，进而顺利到达小肠吸收部位，避免了胃内停留时间的延长而致的胃肠道不良反应。但是如果使用的不是阿司匹林肠溶片，而是阿司匹林的普通片，就不存在上面的保护机制，这样的阿司匹林应该餐后服用。

空腹、餐后具体指的是什么时间？

空腹服药其实是指吃饭前1小时或吃饭后2小时。餐后服药不是指吃完饭就马上吃药，而是吃完后15-30分钟服用。

阿司匹林应该早上服还是晚上服?

这个问题目前还没有定论。有专家认为晚上的血小板黏稠度更大、血栓风险更高，为发挥阿司匹林的抗血小板作用应晚上服用；也有专家认为早晨发生心血管风险事件的风险高，为预防心血管风险事件应该早晨服用。

阿司匹林是通过不可逆地抑制环氧化物酶而发挥抗血小板作用，可存在于血小板的整个生命周期（约10天左右），其一旦生效，抗血小板作用是持续性的。所以，阿司匹林可在一天中的任何时段（早上、中午或晚上）服用，重要的是每天在同一时间规律服用。

阿司匹林能不能掰开服用？

大部分情况下使用的阿司匹林肠溶片是不能掰开使用的，因为其外面的包衣发挥了胃黏膜的保护作用，如果掰开服用，会破坏表面的包衣层，就失去了肠溶包衣的保护作用了。如果剂量比较大，可以更换更小规格的阿司匹林肠溶片。

什么时候可以嚼碎用？

心梗自救时需要嚼碎服用。院前正确急救，是减少心肌梗塞致死率的关键因素之一。如果家有50岁以上的老人或冠心病患者，应常备阿司匹林，外出要随身携带。

心肌梗塞的典型症状是胸骨正中或偏左部位出现疼痛，有濒死、压迫感，可伴有出汗、恶心等症状。当怀疑患者发生心梗时，可立即嚼碎服用阿司匹林300毫克，并拨打120。此时嚼碎服用阿司匹林肠溶片，可以使药物迅速崩解，加快药物吸收，使其更快地发挥抗血小板作用。此外，当需要进行冠脉支架手术前，也可服用嚼碎阿司匹林发挥快速起效的作用。

（作者为首都医科大学附属北京安贞医院药事部主管药师）