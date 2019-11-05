中国方案成脑血管病治疗国际最高标准

未来，欧美人治疗脑血管病，也将首推中国治疗方案。昨天，国家神经系统疾病临床医学研究中心宣布，由首都医科大学附属北京天坛医院教授王拥军首创的脑血管病治疗“CHANCE方案”，日前已被世界公认的中国、英国、加拿大和美国四大脑血管病管理指南列为最高级别证据向全球推荐，成为该病治疗的国际金标准。

脑血管病是全球第二大致死性疾病、我国第一大致死性疾病，具有高发病、高死亡、高复发和高致残的特点，超过半数的脑血管病患者为“高危非致残性脑血管病”，即症状虽未致残，却高危易复发，一旦复发可导致严重残疾甚至死亡。

王拥军首次提出了“高危非致残性脑血管病”疾病概念，并将此人群定义为我国脑血管病疾病防控最佳窗口人群。但国际上曾开展过多项针对血栓形成不同靶点的抗血小板治疗研究，均因效果不佳或增加出血风险而宣告失败。

为寻找安全、有效的治疗方法，王拥军选择通过大数据技术“突围”，并找到了适合的时机、人群和治疗方案，在国际上首创了抗血小板治疗新方法——“CHANCE治疗方法”，即在发病后24小时的时间窗内，启动中低剂量阿司匹林与氯吡格雷双靶点联合抗血小板药物治疗，短程应用21天。之所以取名“CHANCE”，王拥军说，“这是希望能为这部分患者在困境中寻找一个机会。”

为证实该方法的有效性，王拥军采用国际公认的严格的随机对照研究，设计了一项名为“CHANCE”的临床试验，在全国114家医院纳入了5170例患者，整个团队历经4年的持续研究，最终证实CHANCE治疗方法可使高危非致残性脑血管病患者90天复发风险相对下降32%，且未增加出血副作用。

该研究结果曾于2013年在国际顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》发表，并被《柳叶刀 神经病学》评为“国际脑血管病领域年度八大进展之一”。次年，该成果被作为单独的治疗推荐意见写入美国脑血管病治疗指南。不久前，美国卒中学会《急性缺血性脑血管病管理指南》将CHANCE治疗新方法作为一条最高级别的治疗证据向全球推荐，确定了CHANCE治疗方法是防止高危非致残性脑血管病复发的最佳治疗方法，并全面采纳了CHANCE新方法中的用药方案。至此，中国、英国、加拿大和美国四大全球公认的脑血管病管理指南，全部将CHANCE治疗新方法列为最高级别证据，向全球推荐。

根据我国脑血管病流行病学数据推算，自2013年至今，CHANCE新方法在国内的应用已累积减少86万例脑血管病复发病例，累积减少直接住院花费172亿元，为减轻我国脑血管病疾病负担做出了重大贡献。王拥军透露，按照全球人口50亿测算，CHANCE方案如果在世界范围内广泛应用，预计每年可减少全球卒中复发人数约30万例。

“药物基因检测是我们下一步要突破的高地。”王拥军透露，“目前全球首个脑血管病基于药物基因检测的三期临床试验——CHANCE-2已经启动。”王拥军正带领团队探索另一种“绕行基因”技术。“我们在急诊先对急性脑血管病的患者进行基因快速检测，对发现的CYP2C19基因慢代谢型患者，会选用药品替格瑞洛联合阿司匹林，进行替代。” 目前，CHANCE-2研究三期临床试验自今年9月23日首例患者入组以来，现已有120个病人进入临床研究。CHANCE-2三期临床试验预计在2022年结束，届时将有望为不同基因类型的脑血管病患者提供个性化的精准治疗方案。（记者 刘欢）