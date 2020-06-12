幽门螺旋杆菌需要根除吗

很多人在体检中一旦查出感染幽门螺旋杆菌，都希望尽快清除。那么，该不该把幽门螺旋杆菌“赶尽杀绝”呢？

1994年，幽门螺旋杆菌被世界卫生组织和国际癌症研究机构确定为Ⅰ类致癌因子。因此，专家形成共识：如果患有消化性溃疡、胃癌以及某种胃淋巴瘤，建议根除幽门螺旋杆菌。但是，研究也发现，有些人群幽门螺旋杆菌的感染率很高，胃癌的发生率却并没有水涨船高；有些人群根除了幽门螺旋杆菌，反流性食管炎的发生率却高了，有些人甚至更容易过敏了。

最新研究证实，幽门螺旋杆菌只是一种生活在胃内的细菌而已。幽门螺旋杆菌是不是唯一的胃病致病菌，医学界尚无定论。有专家认为，所谓幽门螺旋杆菌感染，其实就是胃肠道菌群紊乱的一个特例，提示人体内环境紊乱，本质上应该调整机体内环境的平衡，而不是盯住一个幽门螺旋杆菌穷追猛打，更不应该为了根除病菌而让体内益生菌群体生态失衡。

在临床上，根除幽门螺旋杆菌往往需要多种抗生素协同作战，才会有较好的效果，而滥用抗生素或不规律使用抗生素，很容易产生耐药菌，导致多次根除幽门螺旋杆菌不成功。反复多次根除幽门螺旋杆菌，容易加重肝肾负担，造成肠道菌群紊乱，导致人体内环境失衡，产生更多疾病。因此，根除幽门螺旋杆菌需要慎重，不可盲目杀菌。

那么，究竟该如何对待幽门螺旋杆菌呢？专家建议：患有幽门螺旋杆菌相关性疾病的患者，如消化性溃疡、胃癌、胃恶性淋巴瘤等，有条件的可以根除；对于一些不明原因的荨麻疹、不明原因的贫血等，有时也需要根除。假如根除效果不好，建议完善胃镜检查，内镜下取组织黏膜做细菌培养，根据幽门螺旋杆菌的耐药性选择合适抗生素，再进行敏感抗生素组方的规范治疗。

幽门螺旋杆菌感染的根源主要是“病从口入”。因此，保持个人卫生、避免“口口相传”十分重要。在日常生活中，需要注意以下几个方面：勤洗手，尤其是餐前洗手；吃饭碗筷要消毒，尤其是与幽门螺旋杆菌阳性者共同进食的时候，做到餐具分开；有幽门螺旋杆菌感染者，应主动与他人分餐；聚餐时尽量使用公筷，推广全民公筷行动。

（作者为北京协和医院消化内科主治医师）

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 19 版）