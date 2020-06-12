协调推动湖北省依法科学精准做好常态化防控

新华社武汉6月11日电 （记者王贤）国务院联防联控机制联络组组长、国务院副秘书长丁向阳，联络组副组长、国家卫生健康委副主任于学军近期分别带队，通过明察、暗访、随机抽查等形式，深入湖北省、武汉市近百家企事业单位、居民小区、医院、学校等各类场所，检查常态化疫情防控措施落实情况。针对发现的好经验和防控工作中存在的问题，以联络组名义向湖北省、武汉市进行正式反馈，共同研究做好下一步工作。

联络组指出，经过艰苦卓绝的努力，武汉保卫战、湖北保卫战取得决定性成果，但是境外疫情防控形势依然严峻复杂，外防输入、内防反弹的任务仍然艰巨繁重。必须丢掉麻痹思想和侥幸心理，抓紧在重要节点和关键环节发现问题、查找不足，在落实上不断下深功夫，切实消除防控隐患。

联络组强调，湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，但并不意味着防控措施可以松一松、歇一歇，要牢牢把握“外防输入、内防反弹”防控策略，坚持防控之弦不松，坚持科学精准防控力度不减，坚持加快生产生活秩序全面恢复的目标方向不变，慎终如始、再接再厉，持续做好常态化疫情防控工作，堵住一切可能导致疫情反弹的漏洞，决不让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。当前湖北省常态化防控工作要重点解决好三个问题：一是坚持依法依规防控，严格执行《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规，因时因势调整着力点和应对举措，从全面应急严格管控向科学精准防控转变，依法履行防控职责；二是狠抓措施落地见效，要加强防控措施的可操作性，使之有标准、易操作、可核查，加强作风建设，力戒形式主义和官僚主义，抓落实时做到“等不起”“慢不得”“坐不住”，同时开展专项督导检查，对履职不力的要查清事实，严肃问责；三是处理好防控和发展的关系，要深刻认识新冠肺炎疫情对社会生产生活产生的巨大影响，疫情防控到位是经济社会发展的前提和基础，要着力提高应对新形势新要求的能力水平，增强统筹的因素，加大统筹的力度，体现统筹的效果。

《 人民日报 》（ 2020年06月12日 02 版）