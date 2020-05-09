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国务院联防联控机制联络组赴武汉

调研检查5所学校复学复课防控工作

2020年05月09日08:16 来源：人民网－人民日报

新华社武汉5月8日电  （记者乐文婉）5日至8日，国务院联防联控机制联络组连续四天检查武汉市第十五中学、武汉外国语学校等5所学校疫情防控工作，就科学精准防控推动复学复课情况进行调研。

湖北省普通高中、中职学校和技工学校毕业年级已于6日开学，按湖北省统一要求，武汉市教职员工和学生都进行了核酸检测。联络组调研后发现，学校均成立了防控工作领导小组，并接受评估验收；开学防疫物资储备和技术条件保障充分，采取设置红外测温门、分流引导标识、健康观察点、留观室等防控措施；实行小班式教学，每班控制在30人左右。学校积极落实各项防控措施，复学复课工作平稳有序。

联络组指出，习近平总书记在6日召开的中央政治局常委会上强调，湖北省疫情防控已由应急性超常规防控向常态化防控转变，但并不意味着防控措施可以松一松、歇一歇。要在防控中继续做好六个方面的工作：一是落实属地责任，辖区要认真贯彻国家、省市疫情防控标准要求和工作部署。二是落实部门责任，教育部门要落实好行业监管责任和系统防控措施。三是落实单位责任，校长是学校防控的第一责任人，明确各级岗位、教师、校医责任；落实好武汉市建立的1名校医带1名社区医疗卫生机构医务人员、1名疾控人员的“1+2”防控协作机制，快速处置发现问题。四是落实个人和家庭责任，明确学生个人和家长的自身防护要求。五是加强抽查检查，各级政府和行业部门要加强对学校的检查力度，对发现问题及时督促整改。六是完善防控措施，在做好毕业年级安全有序复学基础上，各级各类学校要继续完善防控应急预案，做好防控物资储备，切实保障好师生安全，加快恢复正常教学秩序。

《 人民日报 》（ 2020年05月09日 02 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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