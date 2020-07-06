国务院联防联控机制联络组调研检查湖北省高考考点准备等工作情况
新华社武汉7月6日电 国务院联防联控机制联络组近日先后赴湖北省武汉市、黄冈市等地调研检查高考考点准备等工作情况，督促落实好各项防控要求。
联络组先后来到黄冈市黄冈中学、黄州区第一中学和武汉市第二十三中学等，现场检查高考考场周边环境、考场防疫、安全保密、考场管理、餐饮卫生、应急预案准备等情况。联络组指出，高考是我国社会生活中的一件大事，关系国家人才选拔，关系社会公平，关系广大学生和家庭切身利益。湖北省作为前期疫情防控重点地区，与全国同步举行高考，准备工作更加繁重，面临的困难挑战更多。要坚持健康优先、生命至上，严格按照国家、省、市高考组考防疫工作方案和实施办法，落实落细高考防疫10条关键举措，以最严格的措施加强考试防疫，以最严厉的手段确保考试安全，以最严谨的态度优化考试服务，确保“健康高考、公平高考、平稳高考、温馨高考、诚信高考”。要做到防疫培训全覆盖，确保每位考生和考务人员熟知防疫知识，掌握必要技能。要针对湖北省近期强降雨天气细化专项预案，确保未雨绸缪、有效处置。
联络组强调，学校是常态化防控的重点场所，继5月至6月高三、初三以及高校毕业年级学生返校复课后，近期湖北各地市高中、初中阶段非毕业年级将陆续返校复课，大中小学和幼儿园秋季学期也将如期开学。湖北省、武汉市要将师生健康放在第一位，时刻紧绷疫情防控这根弦，严格执行“日报告”“零报告”制度，严格落实“五有三严”，强化全流程防控，保障教育教学秩序全面恢复。要深入开展新时代校园爱国卫生运动，提升学生健康素养，引导广大师生培养爱国之情、砥砺强国之志、实践报国之行，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn