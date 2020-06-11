88.5%受访者最近手机使用时长增加了

如今，很多人都是“机不离手”。疫情发生以来，有的人手机使用时间比以前更长了，也有人养成了健康、有节律的手机使用习惯。最近，你每天使用手机多长时间？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2005名受访者进行的一项调查显示，34.2%的受访者每天使用手机在5小时以上，88.5%的受访者坦言最近手机使用时长增加了。89.9%的受访者认为有必要在使用手机方面养成自律的意识和习惯。

受访者中，64.1%的人已经近视。上班族占76.4%，大学生占18.5%，中学生占4.0%。

受访者主要用手机刷短视频和沟通工作

在北京工作的80后张嘉敏（化名），最近去医院开了缓解眼疲劳、眼干涩问题的眼药水。“最近早上起床感觉眼睛很干，很容易眼疲劳，感觉眼睛有些酸痛。”张嘉敏说，她给手机设置了每天5小时的使用时长限制，但经常要手动延长用时，最后干脆改成了7小时。

河北某高校学生林淼（化名）近视达400度，春节以来一直在家，除了上课，其他时间基本都在玩手机、玩电脑。“我妈调侃，手机成了我的亲人，连上厕所也不撒开手机。”林淼说，加上网课的时间，她每天使用电子产品有10小时左右，晚上睡觉前也在不停刷手机。

调查中，每天使用手机少于1小时的受访者仅占1.9%，1~3小时的占15.8%，3~5小时的占41.1%，5小时以上的占34.2%。

88.5%的受访者坦言自己最近手机使用时长增加了。交互分析发现，已患近视的受访者这一比例（90.4%）明显高于未患近视的受访者（85.0%）。受访者中，大学生手机使用时长增加最明显（90.0%），其次是上班族（88.8%）。

“我以前上网主要是逛论坛、刷短视频、看电视剧，现在加上了上网课。”林淼说，短视频内容丰富，旅行美景、知识科普、搞笑段子应有尽有，“有时能连着刷一小时，我还经常上网和同学聊很久”。

山西的刘畅（化名）儿子读高中，她表示，孩子自制力差，以前她就要在电子产品使用方面对孩子进行监督。“最近他在家上网课，更是有了正当理由上网、玩手机。经常下了课还继续逛网站，或者抱着手机打游戏，一玩最少两个小时”。

张嘉敏平时经常用手机刷微博和微信，最近她手机使用时长增加，主要是因为要在线上沟通工作，“疫情发生后的很长一段时间，我都在家办公，视频会议、小组讨论、业务沟通和跟进都在网上进行，经常接打电话到手机发烫”。

调查显示，最近一段时间，受访者主要用手机刷短视频（67.9%）和沟通工作事项（62.3%），其他还有：玩微博微信等社交平台（53.3%），浏览新闻和资讯（45.9%），看影视剧（45.8%），打游戏（38.2%），上网课（31.1%）等。

81.9%受访者会有意识地控制使用手机时长

“平日里我喜欢外出溜达，逛逛商场和公园，不喜欢一直闷在屋里。但因为防疫需要，我一直宅在家里，实在无聊，只能通过玩手机打发时间。上网课也是我手机使用时长增加的一个原因。”林淼说。

张嘉敏表示，居家办公让她手机使用时间陡然增加，“平时办公室能当面解决的问题都得在线上沟通，而且因为没有太多放松消遣的活动，我花了更多时间在网上看电影”。

关于手机使用时长增加的原因，65.0%的受访者认为是外出活动减少，注意力在手机上，60.9%的受访者认为是线上娱乐活动变多，60.3%的受访者认为是线上业务沟通变多，其他原因还有：打发时间（45.1%），上网课的刚需（41.8%）等。

林淼目前已经返校，回想起在家的几个月，她坦言没有成就感，“我在家除了玩手机还是玩手机，虚度了大把光阴，感觉太放纵自己了”。

调查显示，81.9%的受访者会有意识地控制使用手机的时长。受访者中，上班族这方面的自觉性最高（82.8%），其次是大学生（80.3%）。未患近视的受访者（84.4%）比例明显高于已患近视群体（80.5%）。

“我发现自己会无意识地打开手机，翻翻这，看看那，不知不觉就过去了很久，影响学习。”林淼说，为了提升专注力，她给自己限定以后每天玩手机不能超过4小时，“我现在学习时，会把手机放在眼睛看不见、手不方便拿到的地方”。

刘畅介绍，开学后，她没收了孩子的手机，不允许孩子带手机上学。“学校生活慢慢恢复后，孩子对手机的依赖性会减弱一些。我和他爸爸也会限制他玩我们的手机，有意识地培养他良好的手机使用习惯”。

调查中，89.9%的受访者认为有必要在使用手机方面养成自律的意识和习惯。受访者中，上班族这一比例（90.8%）最高，其次是大学生（88.6%）。

张嘉敏认为，虽然手机方便快捷、功能强大，成为很多人的必备工具，但是人们应该有意识地培养健康的手机使用习惯，去更好地利用手机，而不是被手机左右。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报