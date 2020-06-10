恰逢第四个全国科技工作日到来之际，中国研究型医院学会按照中国科协总体部署，于2020年5月30日举办了“任重道远 正前行”学术活动，此次活动由中国研究型医院学会危重医学专委会主任委员孙同文教授担任大会主席。

会上，孙同文教授表示，在全国疫情防控形势已经取得了重大进展之际，此次讨论活动是进一步加强医学专家在新冠肺炎危重症病人的救治和康复方面的共识、将医学科技成果落实到危重病症诊疗服务、推动危重医学快速发展的重大举措。

其实早在今年2月，全国新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控正处于关键期时，孙同文教授便敏锐地意识到：防控新冠肺炎，应加强重症诊疗共识。于是牵头抗疫一线的全国各地危重病医学专家，在针对重型和危重型患者的诊断及治疗措施分析的基础上，共同参与制定《重型和危重型新型冠状病毒肺炎诊断和治疗专家共识》，对诊断标准、药物治疗、脏器功能支持技术以及心理治疗等诸方面达成了详细的诊疗共识。这一《共识》于《中华危重病急救医学》杂志发表后，宛如一盏明灯，为当时对新冠病毒认识还是未知大于已知的医疗界指明了诊疗方向。

据介绍，此次“重症新冠肺炎诊治专家共识解读及专家讲座”活动在前《共识》的基础上，主要探讨目前重病及危重新冠肺炎患者诊治相关的最新技术、经验及理论，由疫情一线专家学者做了更深入及广泛的交流，重点在于加强诊疗方案疗效的评价与收集，积极推进多种方案的创新。孙同文教授说，此次讨论活动邀请到诸多奋战在疫情救治一线的专家学者，分别就患者脏器功能、救治后护理、多学科治疗策略等进行讲解，实现了打破学科壁垒、共享救治经验、更好用于重症医学实践的活动宗旨。

同时孙同文教授进一步介绍说，疫情防控中，重病医学专业的医护人员毫不退却地冲在第一线，为提高危重症患者的治愈率、降低病死率做出了极大贡献。相对轻症患者来讲，危重症治疗更讲究全系统支持和保障，包括分诊分治、多学科联合诊疗、用药后的多元化护理等。诚然，经过医疗同道们四个多月的艰苦努力，中国与新型冠状病毒肺炎的战争取得了决定性的胜利，目前已进入常态化疫情防控阶段，但疫情没有国界，国外疫情防控形势仍不容懈怠。我国及医道同仁要秉持人类命运共同体意识，为其他国家疫情防控提供力所能及的医疗支持，遏制疫情蔓延，共享防疫成果及诊疗方案，共克时艰，为人类疫情防控的完全胜利助力。

专家介绍：孙同文，二级教授，博士生导师，河南省优秀专家，郑州大学一附院急诊医学部党支部书记，综合ICU科主任，河南省重症医学重点实验室主任，郑州市脓毒症重点实验室主任，封丘县人民医院名誉院长。长期从事急危重症领域的基础和临床研究。任中国研究型医院学会危重医学专委会主任委员、中华医学会灾难医学分会委员、河南省医师协会重症医学医师分会候任会长、河南省医学会重症医学分会副主任委员、河南省医学会灾难医学分会主任委员、河南省医学会急诊医学分会副主任委员。 第一完成人 获河南省科技进步二等奖3次，“郑州市优秀科技工作者”，“中国卫生应急医学突出贡献奖”，“2016中国健康传播大使”，“生命英雄--科技之星”，“科学中国人（2016）年度人物”，河南省医学会名医名家走基层?送健康系列公益活动“先进工作者”，河南省首届医德医风标兵等。