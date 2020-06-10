好好睡觉，强化自然免疫

日常生活中最困扰你的问题是什么？你是否和很多人的回答一样，都是睡眠问题。信息大爆炸时代，手机、电脑、游戏机等各种电子产品充斥着人们的生活；每天都要面对着快节奏的生活和工作；消极情绪无处宣泄……失眠、入睡困难、多梦、易醒等各种问题层出不穷，又无法彻底摆脱。我们为什么需要睡觉？什么原因导致睡眠问题，该如何解决？长期睡眠不好会降低人体免疫力吗？长期熬夜有哪些健康危害？

2020年6月11日（周四）上午9:30，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请中国睡眠大会秘书长、全国卫生产业企业管理协会睡眠产业分会执行会长汪光亮进行视频访谈，与大家在线分享如何通过调节睡眠强化自然免疫。

专家简介

汪光亮，中国睡眠大会秘书长，中国老龄产业协会医养结合与健康管理委员会副主任、全国卫生产业企业管理协会睡眠产业分会执行会长，曾任中国睡眠研究会秘书长、中国医师协会睡眠医学专家委员会秘书长。

睡眠除了受生理、心理、生物节律等人体自身因素影响外，其质量还会受到环境和气候等条件的直接影响。良好的室内外环境和睡眠小微环境，可大大提高人体睡眠时的舒适感和醒后满意度，增加机体的耐受性和依从性，进而能有效提高睡眠质量。长期以来人们从生理学、病理学、心理学等方面对睡眠进行了探索与研究，但要保证高质量的睡眠,还需要进一步研究睡眠环境，尤其是寝具等外在可变的物质条件支持，往往越简单的方法和手段越有效。

影响睡眠的因素有很多，包括眼、耳、口、鼻、身、意等感受形成的环境和心境，其中与我们睡眠直接相关的人体外在物理环境，可分为大环境（卧室）、小环境（床品与睡衣）和微环境（被窝温度和湿度）。

如何创造个性化的睡眠环境，提升睡眠质量？睡眠与自然免疫力存在怎样的关系？敬请收看本期节目。

注：本文节选自《活出健康——免疫力就是好医生》。本书由人民卫生出版社出版，王贵强、王立祥、张文宏主编，王陇德、钟南山、李兰娟三位院士主审，白岩松先生写序。

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