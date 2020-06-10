抗疫百日后纽约市进入重启第一阶段

在因新冠疫情进入“居家令”近三个月之后，美国纽约市于当地时间8日开始“解封”，进入经济重启的第一阶段。

8日这一天距离纽约市确诊首例新冠病例恰好100天。在当天的新闻发布会上，纽约市长德布拉西奥宣告纽约进入重启阶段，同时感谢前线英雄们的付出以及800多万纽约市民的配合。

这100天也是纽约市历史上灰暗的一页。纽约市一度是全美疫情“震中”，在感染高峰期，城市面临呼吸机、病床、个人防护用品、病毒检测盒等资源严重短缺，殡仪馆也不堪重负。纽约市卫生局数据显示，截至8日，全市确诊病例超20.4万例，约占目前全美累计确诊病例数的10%。

根据纽约州政府制定的分阶段、分区域经济重启计划，纽约市新增入院人数、空余病床数比例等数据刚刚达标，成为全州十个地区中最后一个重启的地区。第一阶段允许复工的企业包括建筑业、制造业、批发行业等，部分零售店可以接受取货服务。德布拉西奥说，全市预计有20万至40万人在重启的第一阶段返回工作岗位。

步入重启并不意味着纽约市人可以放松警惕。过去两周，全市持续爆发大规模反种族歧视抗议活动，吸引了至少2万人参与，目前仍未有结束的迹象。纽约州州长科莫和德布拉西奥都对抗议活动可能引发疫情反弹表达过忧虑，呼吁参与过抗议的人接受检测。8日，科莫再次敦促大家配合，称纽约全市有15个检测点将对他们优先开放。

德布拉西奥8日也提醒市民不要忘记这100天带来的教训，要继续遵守保持社交距离、戴口罩、勤洗手、少聚集等安全条例，这样纽约市才有望顺利步入重启的第二阶段。据新华社