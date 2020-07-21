纽约市热浪中进入4阶段重启

伴随持续多日的高温，纽约市20日进入4阶段重启。

按照官方重启规则，4阶段重启期间，市民可以进行低风险的室外艺术和娱乐活动，动物园、室外体育场等设施可在限制人流量的前提下开放；专业体育比赛可以举行，但不能有现场观众；高等教育、学前教育和中小学可以重启；可以进行影视剧拍摄，等等。与3阶段重启类似，纽约州、市两级政府出于防范疫情风险考虑，对4阶段重启计划做了部分调整，主要限制高风险的室内活动。大型购物中心保持关闭。餐厅、酒吧等场所仍然不得堂食，市政府则相应扩大餐厅室外占道经营的范围。

官方数据显示，纽约市19日新增确诊新冠病毒感染者仅5例，新增住院人数和新增死亡人数均为零；纽约州19日确诊感染者519例，新增住院人数58人，新增死亡人数8人。纽约州病毒检测阳性率约1.05%，纽约市约1.3%。

20日最高气温达到36摄氏度。在皇后区法拉盛一处体育场，有少年顶着烈日打篮球；不远处的喷水区，几名儿童在家长的陪伴下嬉水。受疫情影响，银行大部分网点关门，带着口罩的人们在少数几个营业网点外排起长龙。地铁站内的乘客行色匆匆，几乎所有人都佩戴口罩；公交车车头顶端的电子屏显示着“须佩戴口罩”字样。临近中午时分，几家餐厅占用机动车道设置的用餐区开始有客人光顾。

纽约州州长安德鲁·科莫当天率纽约州防控新冠肺炎疫情工作组成员赴佐治亚州萨凡纳市，同当地政府和医疗部门分享经验，协助其制定防疫计划。此前纽约州已向佐治亚州首府亚特兰大派出医疗队，协助病毒的检测和追踪工作。

科莫临行前在肯尼迪机场举行发布会。他表示纽约州目前防控疫情较为成功，但近期州内多地出现人群聚集，是防疫工作的主要威胁之一。入夏以来，曼哈顿和皇后区等地多处酒吧、餐厅出现大量人群聚集，其中多为年轻人。很多人不佩戴口罩，没有保持社交距离。

科莫直言不讳地批评这种行为“愚蠢”，必须停止。他强调，这不仅是道德问题，也违反防疫法规，地方政府必须加强执法。如果人群聚集无法停止，州政府会考虑撤回重启方案，餐厅和酒吧一律关闭。

近期，美国确诊感染者数量“飙升”。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，19日全美新增确诊感染者近6.2万人；7月16日和17日，单日新增感染者数量分别高达7.73万人和7.16万人。目前美国确诊感染者累计近380万人，死亡超14万人，康复逾113万人。(记者 马德林)