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《自然》评估防控政策对新冠病毒大流行的影响

2020年06月10日07:58 来源：科技日报

　　英国《自然》杂志8日在线刊发一篇报告，对6个国家所采取的大规模防传染政策进行了量化，旨在减缓新冠病毒的传染率的这些政策包括封城和旅行限制。研究人员使用计量经济学方法，确定了这些政策的健康效益，发现这些干预手段可能在6个国家预防或延迟了大约6200万新冠肺炎确诊病例。

　　在此次新冠病毒大流行期间，世界各地的政府推出了各种社会政策，包括封城、旅行限制和停工停学，这可能产生相当大的社会成本及经济成本。但这些措施通过限制人际接触，减少了新冠病毒的传播。

　　尽管此前流行病学模型能够为决定采用什么措施提供线索，但是要直接评估这些政策对于感染率的影响，依然是一项具有挑战性的工作。

　　美国加州大学伯克利分校研究人员项中君及其同事，最新分析了截至2020年4月6日中国、韩国、意大利、伊朗、法国和美国的每日新冠病毒感染率、新冠肺炎病例定义和实施防传染政策的时间，分析了这几个国家在实施1700多项地方、区域和国家级政策前后的病毒感染增长率。

　　他们发现，在防传染政策尚没彻底到位的时候，伊朗早期的新冠病毒感染率每日增长68%，另有国家平均每日增长38%。团队采用计量经济学模型（这种模型最典型的用途是评估政策对于经济增长的影响），表明大规模的社会政策，显著地减缓了新冠病毒感染的增长率，大部分情况下都产生了可测的有益健康影响。

　　他们估计，在这6个国家中，这些政策预防或延迟了大约6200万新冠肺炎确诊病例，相当于整体避免了约5.3亿例感染。

　　研究人员认为，随着可用的区域性数据越来越多，他们也将能够进一步优化其研究结果。流行病学模拟结果与这些实证观察相结合，将有助于政府判断是否需要延长或取消这些政策，以及何时延长或取消。（记者张梦然）

(责编：许晓华、李轶群)


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