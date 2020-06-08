华西龙泉医院“硬核”院长陈德才的战“疫”工作纪录

“没有什么好了不起的事情，在这样一个特殊时期，我所做的都是我的职责、我的使命，仅此而已！”

九三学社成都市委副主委、成都市龙泉驿区第一人民医院（四川大学华西医院龙泉医院）院长、内分泌领域专家陈德才教授，是一位思路敏捷、务实高效的人。2017年，根据龙泉驿区委区政府与四川大学华西医院深化合作办医共建医联体的协议，华西医院委派时任华西内分泌代谢科副主任的陈德才教授出任华西龙泉医院院长。上任三年，陈德才大胆探索，创新推动医联体建设，全面提升华西龙泉医院乃至整个龙泉驿区卫生行业的医、教、研、管水平，使患者在当地就能享受到华西同质化医疗服务，成为了医联体建设中的样板和典型案例。

新冠病毒疫情的肆虐，使基层医院面临严峻考验。从华西龙泉医院每天的工作日志中，我们看到了非常时期“硬核”院长陈德才严谨专业的工作作风、坚守初心的责任担当……

“疫情当前，华西龙泉医院要担负起保障龙泉驿区一方百姓生命安全的重任。”

2019年12月，当武汉出现多起病毒性肺炎病例传闻风起，陈德才的专业直觉和职业责任心让他对此格外重视。龙泉驿区是成都经济最活跃地区之一，汽车产业密布，外来务工人员多，流动性大，人口密集，加之春运在即，若不严阵以待，防治传染扩散，后果不堪设想。

1月17日，当成都大街上还无人戴口罩的时候，陈德才就主持召开了华西龙泉医院第一次疫情防控专题会，部署医院疫情防控工作。同时，他向区委区政府、区卫健局建议加强“社区横向+行业纵向”严密防控管理，排查武汉来蓉人员，务必严防死守，不能漏掉一个感染源，尽全力确保疫情不蔓延，以保障全区乃至全市人民健康安全。

1月18-21日，陈德才组织专家制定医院疫情防控应急预案（第一版），在华西龙泉医院启动医护人员呼吸道传染病防护训练，先后组织三批次“新冠病毒感染的肺炎的诊疗及防控方案”培训，提高全院乃至全区医务人员的应对能力。

1月22日，华西龙泉医院被确定为成都市17家新型冠状病毒感染的肺炎的定点医疗机构之一。陈德才立即主持召开第二次疫情防控专题会，成立“新冠病毒感染的肺炎防治领导小组”，组建医疗救治、疫情报送、消毒隔离、后勤保障等四个专项组，制定各项预案流程和医疗规程。针对医院没有独立的感染救治中心的情况，组织专家在全区范围开展调研、论证，迅速选定区内的茶店卫生院作为医院集中收治病区，医院进入全面防控工作状态。根据疫情进展情况，他组织更新了医院疫情防控应急预案（第二版）。

1月23日，在陈德才的亲自指挥下，茶店集中收治点仅用一天时间，全面完成了收治点人员通道改造、人力调配、医用物资筹备等工作，当天即有3名隔离患者转至收治点进行医学观察，成都市卫健委对茶店集中收治点建设的高质量、高效率给予了充分肯定。

1月24-25日，四川各地出现确诊病例，作为龙泉驿区新冠病毒诊疗工作领导小组副组长和救治专家组组长，陈德才认真分析病例感染特征，第一时间向区政府建议“要扩大外地来蓉人员中疑似患者筛查面（三周内从疫情严重地区来蓉者），以保证不漏诊任何一个感染者”，得益于这一宝贵建议，龙泉驿区的抗疫情工作取得了明显成效。

1月26日，陈德才主持召开疫情防控第四次专题会，根据疫情的发展，对防控工作进行再安排、再部署、再强调。在华西龙泉医院实施“新冠病毒肺炎防控工作例会制度”，对医护人员、保洁人员、120司机进行实地培训，确保全体工作人员意识到位、知识到位、防控到位。

1月27日，医院门、急诊中的发热患者人数剧增，华西龙泉医院果断推行三级预检分诊制度，有效保障疑似患者的准确筛出，确保了患者有序就医。

1月30日，陈德才深知打仗就是打后勤。在华西医院指导下，他组织医生编写《新型冠状病毒防护心灵手册》（医护版），为一线医务人员缓解心理压力，提供心理支持；制定有效措施，全力保障工作人员食宿、个人防护等后勤工作；未雨绸缪，在还没出现确诊患者之前，便对疑似与确诊病例进行集中收治点病区的严格划分；启动接受社会捐赠程序，通过各种渠道保障医院的防疫物资、防护用品，切实解决了医疗物资紧缺问题。

1月31日，陈德才连续作战，继续加强医务人员、驾驶员、转运工的防控知识培训，并建立疫情防控院领导24小时值班制。

2月1日，陈德才开始筹备规划新冠病毒核酸检测工作。他提出，不能把试剂检测作为确诊的唯一手段，要综合CT和临床症状进行综合判断，牢记漏诊一人，就会带来更多人的感染，带来防控的受挫。

2月2日，陈德才主持召开第七次疫情防控专题会议，成立华西龙泉医院应对疫情防控院感专家组，实行茶店集中收治点应急救治队人员1个月轮班制，确定岗位撤离以后医护人员医学观察点。

2月3日，为了做好万全准备，龙泉驿区拟增加后备集中收治点，陈德才带领专家团队多方考察评估，选定洪安卫生院为后备集中收治点。

2月4日，陈德才继续开展新版诊疗方案培训。他再次强调，必须确保0误诊0漏诊，要求及时更新诊疗措施和防护知识，开展多科联合培训，提升对新冠病毒感染的诊疗服务水平。

疫情仍在蔓延，但在社会实际管理人口多、人口构成相对复杂的龙泉驿区却没有出现1例确诊患者，这是龙泉驿区委区政府提前精准施策、专业应对得力的最好证明。

转眼几个月过去了，防疫工作并没有松懈。陈德才每天都在密切关注疫情发展，紧盯前线医院的诊疗资讯，动态调整华西龙泉医院的疫情防控方案，以自己的专业“硬核”，带领全院职工坚持做到有效抗疫，力保龙泉驿区一方平安。（四川大学华西医院龙泉医院供稿）