京东健康与卫材中国达成战略合作 打造老年群体医疗健康线上服务平台

2020年6月4日，京东健康与全球领先的跨国药企卫材中国正式达成战略合作。双方宣布，将卫材在多种疾病治疗领域积累的国际经验、专业知识和创新医疗解决方案，与京东健康的医药电子商务、互联网医疗等优势业务充分结合，打造出业内首个专注于为老年人提供全方位医疗、健康及生活服务的一站式线上服务平台。

双方将在简化就诊流程、医院医疗和医药流通链路延伸、线上线下联动的疾病教育、老年健康生态圈、公益项目等方面展开合作，致力于为患者提供更贴心便捷的医疗健康服务和更高效专业的解决方案，综合提升老年人群的生活质量。

从左至右依次为：京东健康医药部总经理兼战略与投资负责人金恩林，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军，中国老年保健协会副会长兼秘书长李明义，国际阿尔茨海默病协会(ADI）常务理事王华丽教授，卫材全球副总裁、卫材中国总经理冯艳辉，卫材中国神经科学领域事业部高级部长周洋。

据统计，目前，我国已步入老龄化社会，即将迎来人口快速老龄化阶段。截至2018年底，我国60岁及以上老年人口2.49亿人，占总人口17.9%，是目前世界上唯一老年人口超过2亿的国家。中国老年保健协会副会长兼秘书长李明义认为，老龄化导致社会负担加重，尤其是对医疗保健、生活服务需求突出。但中国现有养老服务队伍远远不能适应养老事业发展的客观需求。

人口老龄化压力下,“互联网+”成医疗健康服务行业的必然趋势。国际阿尔茨海默病协会（ADI）常务理事王华丽表示，以阿尔茨海默病为例，数据显示，超八成照护者不得不一直看护患者，超六成照护者心理压力大。照护能力不足、照护资源匮乏、治疗服务单一成为患者家庭面临的三大困境。但现实是，现在市场上还没有专门针对老年人的全方位服务线上平台。

此次京东健康与卫材中国深化合作，正是为了共同解决这一行业难题。双方将充分发挥各自优势能力和资源，借助“互联网+”促进医疗模式适应老龄化趋势。

从左至右依次为：主持人，中国老年保健协会副会长兼秘书长李明义，国际阿尔茨海默病协会（ADI）常务理事王华丽教授，卫材中国神经科学领域事业部高级部长周洋，京东健康医药部总经理兼战略与投资负责人金恩林。

“京东健康构建了业内布局最广、最完整的‘互联网+医疗健康’生态，业内最完善的医药供应链体系能为合建平台商品提供专业仓储、物流以及客服服务。”京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军说道，“京东健康和卫材中国双方将通过共同搭建这一专注于老年人群医疗健康服务的线上平台，来实现对老年人群医疗全流程、健康全场景、用户全生命周期的全覆盖。”

卫材全球副总裁、卫材中国总经理冯艳辉则表示，作为神经领域的全球领军药企，卫材拥有全球领先的神经领域的学术资源，丰富的产品管线，良好的市场口碑，以及专业的学术团队，与京东健康合作属于强强联合。同时，卫材在日本养老、护理等老年产业和服务领域具有成熟的运营服务经验，模式可供中国市场借鉴，双方将合力应对中国社会老龄化带来的挑战，共同助力“健康中国”建设。