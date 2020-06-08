知识普及有力 健康理念入心

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新时代开展爱国卫生运动，要大力开展健康知识普及。目前，各地的普及工作已经开展起来，社区引入健康知识抢答比赛，举办知识讲座；村医给村民建立健康档案，积极宣传治未病等健康理念；疾控中心一手抓传染病预防控制，一手抓健康教育，将健康生活理念与生活方式传播到千家万户。

街道卫健办主任陶文华：

创新科普方式

告别照本宣科

“请问平静状态下，体温超过多少摄氏度属于发热？开始抢答！”“是37.5摄氏度。”“回答——错误！还有没有人抢答？”

这是前不久在浙江省湖州市吴兴区爱山街道，一场健康知识抢答赛上的一幕。参加队伍由基层卫生干部组成，紧张、有趣的抢答活动，吸引了上百位居民观看。

“做好健康教育普及工作，只会照本宣科是不行的。办抢答比赛，有竞技性，居民感兴趣，宣讲效果也比较好。”爱山街道卫生健康办公室主任陶文华说。

聊起基层健康教育宣讲工作，陶文华说，自己最有发言权。进企业、入学校、到田间地头……她在卫生健康战线上工作了25个年头，当下是健康教育宣讲工作排头兵。“这段时间，因为疫情，越来越多的人明白健康教育的重要性。我们也随即跟上，把宣教工作普及开来。”陶文华说。疫情导致辖区近480家企业停工停产，要复工复产，企业提出，能不能给普及一下防疫的相关知识？陶文华迅速召集基层卫生服务干部、党员志愿者们，去补上这个短板。

“工厂要开工，工人必须戴口罩、每天消毒测温；坐车要隔开来，人群不要扎堆……”在龙溪翡翠建筑工地的空地上，陶文华讲起了普及课。大约半小时后，这里授课完毕，她又匆匆赶往下一家单位。

短短4天时间里，陶文华带领着3名街道卫计人员与当地医院公共卫生科室的医生护士们四处奔走，给上百家企业开展健康知识普及。“结合当下情势开展宣讲，效果事半功倍。”陶文华说，“当然，更多时候，宣讲工作在寻常日子里进行，那就要研究不同群体的关注点，结合关注点讲，效果才好。”

“你们了解自己的身体吗？”前不久，陶文华团队里的金萍萍在新风实验小学讲了一堂青春期生理健康知识讲座。400多名五六年级的学生参加，一个小时的健康知识普及，解答了许多同学的困惑。

针对老年群体，陶文华则放弃了开讲座的方式，而是将义诊工作和宣讲工作结合起来，效果就非常好。每个月，陶文华都会带领团队在辖区内的6个社区各开展1次义诊健康咨询活动。去年，短短一年时间就举办了这样的活动近100场，受到居民一致好评。

村医胡大芳：

宣传走上田埂

健康理念入村

戴上口罩，穿起白大褂，拿上体温计、血压仪，69岁的胡大芳出门了。最近，镇上每年例行的老年人健康体检工作开始了。

胡大芳是重庆市璧山区一名乡村医生，她所在的盐井河村老人不少。“有些村民不愿体检或治疗，经常小病拖成大病。”胡大芳认为，作为村医，不仅要治病救人，更要做好健康服务，普及健康知识，宣传治未病等健康理念。

为帮助村民预防疾病，胡大芳协助镇卫生院，走村串巷，为每名村民建立详细的健康档案，把患者身体情况仔细记录在册。

做好档案是基础，关键在于提高村民健康知识水平。胡大芳逢人打招呼，开口总是“血压怎么样了？”久而久之，胡大芳被一些村民称为“田间地头的健康宣传员”。

从医近50年，胡大芳走遍了村里的沟沟壑壑、家家户户。结合多年经验，每当季节变化，针对易发病，她都提前向村民们宣传预防知识，一旦发现村民有患病迹象，立即预防性用药，防止一些常见易发疾病。

这些年，村民的健康观念逐渐建立起来了。胡大芳说：“原来农忙的时候，要到田垄上催村民去打预防针。现在，大家的健康意识有了很大提高，签约了家庭医生，不少村民经常主动来问我怎么预防疾病。”许多疾病被及时检查出来，得到治疗。

“每季度我们会随访2—3次。对于残疾人或行动不便的人，我们就上门服务。”胡大芳介绍，为了提高知晓率，他们还制作留有家庭医生电话的钥匙扣和手册，发给每户村民，让村民及时了解健康知识。

疾控中心流调员章荣平：

做好疾病预防

兼顾健康宣讲

“你好，请问是李某某先生吗？我们是句容市疾控中心流行病学调查员……”5月20日中午11时50分，章荣平和同事们赶到市人民医院隔离病房，向一位待排病例详细了解情况。

这位李先生从外地来江苏句容，曾与新冠肺炎确诊病例同乘一列火车。看到公布的确诊病例行动轨迹后，他焦虑不安地来到医院。接到电话不到15分钟，句容市疾控中心副主任、首席流调员章荣平就来到医院，同来的还有另一位流调员、两位采样员以及一位负责消毒杀菌的工作人员。

“看了你的病历，胸片、白细胞和体温都正常，也没有出现典型症状，你不用太担心。”章荣平询问之前，先抚慰对方情绪。经验告诉他，如果对方一直高度紧张，不但很多细节记不起来，还可能会出差错。

“我会不会是无症状感染者？或者在潜伏期？什么时候能出核酸检测结果？”李先生抛出很多问题，章荣平都一一耐心解答，这下他的情绪才真正放松了。两位流调员详细了解他的往返行程、乘坐的交通工具、随行人员等信息。随后，采样员采集了他的咽拭子。检测结果当晚7时左右出来，为进一步确认检测结果，24小时后，他们将对李先生进行二次采样。

回到疾控中心已近下午2时了，章荣平和同事们匆匆扒了几口饭，又投入到忙碌的工作中。

章荣平近期的工作以新冠肺炎疫情防控为主，普通流感、手足口病、麻疹、诺如病毒等预防控制工作也要同时兼顾。同一个地区、同一种病症，如果出现两个及以上病例，要立即上报疾控部门，一旦核实消息准确，就要第一时间赶到现场。

与传染病预防控制同等重要的，是疾病预防和科普教育。在章荣平的日程表上，每个月都会安排一次健康教育宣讲工作。从“正确认识艾滋病”到“预防结核病”，从“血吸虫病是怎么回事”到“食源性疾病有哪些”，他每年都会走进学校、企业、社区，进行10多场专题宣讲。通过交流互动、咨询答疑等方式，运用深入浅出的语言，讲述身边发生的案例，章荣平和同事们将健康生活理念与生活方式传播到千家万户，构筑起守护健康的屏障。

疾病预防控制与健康教育两手抓，句容全市的法定传染病发病率，长年稳定保持在十万分之一百以内。因奋战在守护人民健康一线的突出成绩，章荣平也被评选为“全省疾病预防控制工作先进个人”。

“疾控中心是守护群众健康的第一道关口，我们必须全力以赴。”章荣平说，现在大家的健康意识都在提升，健康知识储备量也在不断增加，这让人欣慰。文明健康生活方式的形成需要大家共同努力。

《 人民日报 》（ 2020年06月08日 15 版）