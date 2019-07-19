普及垃圾分类知识是个系统工程

近段时间，“垃圾分类”一词频上热搜榜。上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网对2002名受访者进行的一项调查显示，68.9%的受访者坦言自己对垃圾分类一知半解，95.8%的受访者期待了解垃圾分类知识。69.8%的受访者希望媒体广泛开展垃圾分类知识宣传。（7月18日《中国青年报》）

由于此前仅有部分城市的部分小区试点垃圾分类，所以目前近七成受访者对垃圾分类一知半解，这并不奇怪。随着越来越多的城市加入垃圾分类行列，了解垃圾分类的人自然越来越多。95.8%的受访者期待了解垃圾分类知识，这既是因为公民意识觉醒，也是垃圾强制分类成为趋势倒逼的结果。

垃圾分类需要人人参与，而人人参与的前提是了解相关知识，比如哪些垃圾属于有害垃圾，哪些垃圾属于可回收物，只有了解清楚才能精准投放。所以，所有实施垃圾分类的城市，首要任务是向市民普及垃圾分类知识，而普及这类知识是一个系统工程，除媒体广泛宣传外，还需要多种手段进行长期推动。

媒体宣传是普及垃圾分类知识的渠道之一。最近这一两个月，各级各地媒体纷纷聚焦垃圾分类，宣传效果明显，既培养了社会共识，也普及了常识，为实施垃圾分类奠定了群众基础，创造了良好氛围。接下来，还需要媒体对垃圾分类持续关注、热情不减，以更丰富的手段普及知识，让更多市民成为垃圾分类“知道分子”。

除媒体宣传外，科学制定垃圾分类政策和标准也很重要。如果分类标准更科学，无疑市民更容易掌握。比如上海垃圾分类中，干垃圾和湿垃圾必须分开，于是一些人“傻傻分不清楚”，网上出现了不少段子。尽管上海有关方面进行了科普，但对有些人来说，要真正弄明白并分清楚，还是有一定的困难。相较之下，北京、广州、深圳等城市不分干湿垃圾，就这一点来看，垃圾分类知识更容易普及。

严格奖罚也是普及垃圾分类知识的手段之一。对于不按规定精准分类垃圾的居民依法进行处罚，既能促使被罚者主动了解垃圾分类知识避免再次被罚，对其他居民也有教育和警示意义——如果不想被罚，就必须了解分类知识。同时，深圳对垃圾分类积极个人和好家庭进行现金奖励具有示范性，可鼓励市民了解垃圾分类。

一些人不了解垃圾分类，也是因为不了解垃圾分类的过程和意义。如果组织部分市民对每一类垃圾分类处理或利用的过程进行参观，相信会给参观者留下深刻印象，这些人不仅会成为垃圾分类的积极支持者，还会成为知识普及者。此外，普及垃圾分类知识要从很多细节入手，要让每个志愿者成为科普宣传员。

垃圾分类也要从娃娃抓起，让垃圾分类从学前教育开始进校园进课堂，在孩子们心里撒下垃圾分类的种子，让孩子们充分了解垃圾分类。去年，教育部等六部门发布的《关于在学校推进生活垃圾分类管理工作的通知》提出，到2020年底，各学校生活垃圾分类知识普及率要达到100%，实现这一目标，需要进行严格认真的考核。

垃圾分类是长期工程，意味着科普也是长期工程。从其他一些国家的情况看，确实需要持续普及垃圾分类知识。以德国为例，1904年开始实施垃圾分类，至今已有100多年历史，但2017年媒体报道显示，在柏林等德国大城市，黄色“可回收物”垃圾箱内甚至有多达半数垃圾分类错误，这大概也与科普不到位有关。

目前，我国处于垃圾分类的起步阶段，更需要广大居民充分了解垃圾分类知识。既然95.8%的受访者期待了解垃圾分类知识，各有关方面应该尽最大努力，以通俗易懂的科普方式，切实满足公众对绿色环保生活的期待。