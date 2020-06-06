专家建议合力共筑“防火墙” 勿让青少年被“烟”没

人民网北京6月6日电（董童） “学校里有一部分抽烟的同学，我也会，但只是感觉烦了、压力大了才抽。”“和卷烟比，感觉电子烟更好抽一些，这东西抽完身上没味儿，而且时尚有面子。”身为高中学生的小高同学一边说一边拿出了电子烟。在被问及是否知道吸烟容易导致高血压、中风等疾病时，他回答：“知道，所以我尽量少抽，如果有必要会努力戒掉。”

目前，我国高中生的吸烟现象较为普遍，而且有一部分人已经开始青睐电子烟。在刚刚过去的第33个“世界无烟日”，我国将主题定为“保护青少年远离传统烟草产品和电子烟”。但如今的青少年，不仅未远离烟草产品，反而有一部分已成为资深烟民。如何让他们不再被烟草侵蚀？控烟专家们在接受人民健康采访时，对这一问题纷纷建言献策。

五大因素在鼓励吸引青少年吸烟

中国疾病预防控制中心于2019年进行了全国中学生烟草调查，覆盖了31个省区市的近29万名初高中生。结果显示，初中学生试图吸烟者的比例为12.9%，已在吸卷烟者的比例为3.9%，与2014年相比分别下降5个百分点和2个百分点。但是，在原中国疾病预防控制中心控烟办公室主任、研究员姜垣看来，这一数据不足为喜，随即她以调查结果为依据，进行了详细分析。

“调查结果显示，2019年高中学生试图吸烟者、已在吸卷烟者的比例为24.5%、8.6%，均高于初中学生。此外，职业学校学生高于普通高中学生，分别为30.3%、14.7%，职业学校男生高达43.2%、23.3%，职业高中女生现在吸卷烟的比例为3.7%，甚至高于成人女性吸烟率。”姜垣强调。

在我国，控烟工作早已全面系统展开，并已上升到国家层面。例如《健康中国行动（2019-2030）》中，就将控烟行动作为了一项重要内容，并提出到2022年和2030年，15岁以上人群吸烟率分别低于24.5%和20%。在地区方面，也有20多座城市也实施了地方性控烟相关法规。但究竟是何原因，致使青少年烟民对烟草欲罢不能？

对此，姜垣一针见血地说：“因为鼓励并吸引青少年吸烟的外部因素始终广泛存在。”

“首先，传统卷烟轻易可得。我国较低的卷烟价格降低了购买门槛，更有一些唯利是图的商贩将卷烟按单支销售，让即便零花钱有限的青少年也能购买。”姜垣介绍，据16.2%、8.8%和3.7%的初中、普通高中和职业学校吸烟的学生报告，最近一次买烟是按“支”购买。

“其次，公共场所二手烟暴露情况不容乐观。在调查结果中，过去7天内，初中、普通高中和职业学校学生在家、室内公共场所、室外公共场所等地看到有人吸烟的比例达63.2%、72.0%和67.3%。”姜垣说。

“再次，影视剧中吸烟镜头尚未得到有效控制。据被调查的初中、普通高中和职业学校学生报告，过去30天内在电视、录像/视频或电影中，看到有人吸烟的比例分别为69.5%、72.9%和77.4%。最后，就是父母和老师吸烟的行为及一些有烟环境带来的负面影响。一半以上的被调查学生报告，父母至少有一方为吸烟者；45.2%、57.3%和58.6%的初中、普通高中和职业学校学生，过去30天内看到有人在校园内吸烟。”姜垣表示。

此外，她还提出，尽管烟草广告可见度已大幅减少，但并没有完全消除影响。过去30天内，初中、普通高中和职业学校学生，在烟草零售点看过广告或促销的比例分别为48.9%、42.0%和46.7%；在互联网上，看过广告或视频的比例为23.2%、21.4%和27.7%；得到过烟草公司工作人员提供免费烟草产品的，比例为2.0%、2.1%和2.8%。

电子烟使用率上升应引起重视

在调查中，还有一个现象值得关注。过去5年，我国初中学生听说过电子烟和现在使用电子烟的比例显著上升，2019年的比例分别为69.9%和2.7%，与2014年相比，分别上升24.9个百分点和1.5个百分点。普通高中学生使用电子烟的比例为2.2%，职业学校学生比例为4.5%，职业学校男生达7.1%。

是何原因使越来越多的青少年掉入电子烟的“糖衣陷阱”？原中国预防医学科学院院长、新探健康发展研究中心前主任王克安表示：“这是因为青少年被电子烟常见的营销手段迷惑。除所谓的‘健康’、口味丰富等噱头外，颜色鲜艳的包装设计、选择年轻的形象代言人及举办各类社交媒体活动等方式，都吸引了青少年。”

他还补充说：“大量证据显示，电子烟使青少年产生成瘾的入门效应明显。不吸烟者成为长期的电子烟使用者，及因电子烟使用导致尼古丁成瘾，进而使用其他烟草制品者逐渐增多。无论对于高收入国家还是中低收入国家，都有青少年使用电子烟明显上升的证据。”

王克安特别强调：“越来越多的证据表明，从未吸烟的未成年人使用电子尼古丁传送系统，会使其开始吸烟的可能性增加至少一倍，而从未吸烟且未来养成吸烟习惯风险较低的青少年，在使用电子烟后，其成年后吸传统卷烟的几率增加了两到四倍。”

北京控烟协会会长张建枢也表示：“《健康中国2030》提出，要将15岁及以上成人吸烟率降至20%。从目前状况看，实现这一目标压力很大。电子烟很可能为公卫系统带来额外的压力和挑战，应考虑在现有法律框架中加入相关规定，例如明确公共场所禁止使用电子烟、强调禁止向未成年人销售电子烟等规定。”

电子烟致使青少年烟民增多的问题，对于我国乃至其他一些国家都是一大难题。目前，已有国际控烟机构公开倡导在中低收入国家禁止销售电子烟和加热烟草制品，并提出禁售电子烟和加热烟草制品是中低收入国家控烟的关键。

筑好“防火墙”勿让青少年被“烟”没

在中疾控发布调查结果后，河北、深圳等地日前也纷纷公布了青少年烟草流行调查结果，情况并不乐观。青少年作为祖国的未来，为让他们健康成长，在他们与烟草之间筑起一道“防火墙”势在必行。

张建枢首先对地方性控烟相关法规中，控制青少年吸烟的特点进行了分析。他介绍：“针对青少年的控烟规定主要有四类。一是强调未成年人群出入、活动的场所，应同时保证室外区域禁止吸烟；二是明确要求学校采取措施预防学生吸烟、开展危害宣传教育，规定教师不得在学生面前吸烟；三是明确要求烟草销售场所的明显位置，必须设置禁止向未成年人出售烟草制品的标识；四是明确规定烟草制品销售者禁止向未成年人出售烟草制品，禁止在未成年人活动场所及周边100米内销售烟草制品。”

王克安则发表了对于向青少年出售烟草的看法。他说：“针对电子烟等新型烟草制品，市监总局、烟草专卖局也于2018年和2019年先后发文规定，各市场主体不得向未成年人销售电子烟，敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架。2019年国家卫生健康委、中宣部、教育部等8部门联合印发通知，提出全面开展电子烟危害宣传和规范管理，加强监督管理和真正加以落实至关重要。”

而中国控制吸烟协会副会长廖文科则提出，一定要解决教师在校园中抽烟的问题，为青少年加强无烟环境建设。他认为：“消除这一现象，可从四方面发力。首先要让‘教师不得在学生面前吸烟’成为学校对教师管理的基本要求；其次要加强教师队伍建设，提升对烟草及二手烟危害的认识；再次应由专业机构或人员要为教师提供戒烟的帮助指导；最后应形成无烟校园文化。”

他还建议，教师不吸烟并且戒烟，应成为一种校园时尚，校园内见不到吸烟的现象应成为学校管理的基本要求，不在学校吸烟应成为每一位教师应有的思想觉悟和行为准则。

姜垣也认为：“无烟环境既可减少青少年因二手烟暴露而受到的危害，也可降低青少年因受到外部影响而开始吸烟的可能性，使吸烟行为变成非常规行为。同时，对于那些可能已经开始吸烟的青少年来说，无烟环境从制度上限制了吸烟的便利性，让吸烟变得不方便、不可接受，也就营造了有利于他们戒烟的社会环境。”

此外，廖文科还强调，要建立完善青少年控烟长效机制。他说：“首先要为未成年人创造一个无烟的生活学习环境，需要学校、家庭和社会三方共同努力；其次是加强对目前法律法规的严格执法，使法律切实起到保护人民群众健康的作用；第三应充分发挥学校控烟的教育与管理作用；最后，全国人大正在重点推进《未成年人保护法》的修订，作为保护未成年人健康和合法权益的法律，要根据新时代健康中国建设的要求，加大对未成年人的保护力度，让法律的可操作性更强，要把当前社会广为关注的禁止青少年吸食电子烟的内容纳入控烟范畴。”

“青少年强烈的好奇心，是他们在这一年龄段的自然特点，也是驱使他们不断探索世界、学习新知识的原动力之一。不应由于环境存在烟草制品的诱惑而扼杀青少年的好奇心，而是应通过法律手段和其他措施减少诱惑，让青少年在无烟的环境中健康的成长，成为真正的无烟下一代。”姜垣补充说。