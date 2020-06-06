6月6日是第25个全国爱眼日。6月5日，国家卫健委举行新闻发布会，介绍我国眼健康工作进展及成效。调查结果显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，其中6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%。儿童青少年近视已成为中国视力损伤的主要原因。

今年爱眼日的宣传主题是“视觉2020，关注普遍的眼健康”。2019年主题是“共同呵护好孩子的眼健康，让他们拥有一个光明的未来”。2018年是“科学矫正近视，关注孩子眼健康”。从近年的宣传主体看，儿童视力健康一直备受关注。

但从国家卫健委发布的调查数据看，儿童青少年近视总体情况不乐观，近视呈高发和低龄化趋势。在目前近视尚不能治愈的条件下，必须改变“重治轻防”的观念，从预防着手。

科学家们普遍认为，环境、遗传、营养是导致近视的三个因素，环境是主因，对青少年近视起的影响也最大。遗传无法左右，营养尚需久久为功，环境指的是生活环境、学业环境、社会环境等。对我国青少年来说，学业压力大怕是其中的一个原因。课业负担过重、过度使用电子设备、户外运动不足、睡眠时间不足、不注意用眼健康等等，这些都加剧了近视率攀高。科学研究表明，只要在户外时间足够多，近视发病率就会低。遗憾的是，预防青少年近视多停留在口头上，无论家长还是学校，都不舍得让孩子把时间“浪费”在户外。

教育部等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出，到2030年，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中生近视率下降到70%以下的目标。如果不下更大的决心预防，实现上述目标难度就会很大。由此，预防青少年近视，需矫正教育“短视”，对此，就该让不合理的学业负担减下来，但这有赖于各方的齐心协力。（刘天放）