北京突发公共卫生事件应急响应级别调至三级

据新华社北京6月5日电 （记者王君璐、罗鑫）北京市人民政府副秘书长陈蓓5日在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上宣布：6月6日0时起，将北京市突发公共卫生事件应急响应级别由二级调至三级，并相应调整防控策略。

4月30日北京将应急响应级别调至二级以后，继续坚持高标准常态化防控策略，疫情无异常反弹。截至6月4日，北京市14个区连续超过90天无新增本土病例报告，海淀区和朝阳区分别连续73天和50天无新增本土病例报告；高三初三开学、“五一”假期、全国两会代表委员服务保障，频繁高密度人群流动没有引发病例和疫情反弹。

“目前来看，虽然全球疫情短期内难以有效控制，但国内防控屏障稳固，本土疫情传播已基本阻断，市民防范意识得到加强，境外输入风险可防可控。综合考虑全国和北京情况，我市已具备响应级别从二级下调至三级的条件。”陈蓓说。

《 人民日报 》（ 2020年06月06日 02 版）