蔡柏蔷：尽早戒烟、定期筛查和规范化维持治疗是预防和控制慢阻肺的关键

5月31日是世界无烟日，人民网《人民好医生》特邀北京协和医院呼吸与危重症医学科主任蔡柏蔷教授及中国抗癌协会科普部部长、中国控制吸烟协会副会长、首都医科大学肺癌诊疗中心主任支修益教授做客直播间，参与“当吸烟遇见‘两肺’（慢阻肺和肺癌）”主题访谈。

吸烟和二手烟问题在中国非常严重，目前我国烟民数量超过3亿，二手烟的受害者达到7.4亿，每年约有100万人死于烟草诱发的相关疾病，控烟形势异常严峻。[ 国务院新闻办公室2014年1月7日新闻发布会，国家政府网] 此次直播访谈聚焦吸烟对肺部及身体的危害，解读因吸烟造成的慢阻肺、肺癌等疾病的现状与治疗进展。本文将重点整理蔡教授关于吸烟与慢阻肺话题的科普与讨论。

吸烟与慢阻肺有什么关联？

蔡柏蔷：烟草在燃烧时会释放许多有害物质，包括醛类、尼古丁、氰化物、重金属、苯并芘、甲基肼、酚类、一氧化碳等，从而引发各种各样的疾病，比如：哮喘、支气管哮喘等常见的呼吸系统疾病，心脑血管疾病，肺癌等恶性肿瘤疾病。这其中，有一个非常重要、不可忽视的疾病是慢性阻塞性肺疾病，即慢阻肺，俗称肺气肿、老慢支。吸烟是导致慢阻肺的主要危险因素，研究数据显示，吸烟者患慢阻肺的概率是不吸烟者的2.2倍，因此戒烟对吸烟的慢阻肺患者来说是及其关键和有效的干预手段。中国烟民和抽烟量都特别多，降低吸烟数量，控烟控的好，慢阻肺发病率就降低。烟草消耗量下降，烟民减少，慢阻肺患者死亡率就会少。

为什么吸烟会容易引起慢阻肺？我们知道，烟草燃烧时会产生许多毒性物质，这些物质被吸入到气道以后会形成慢性的气道炎症，气道分泌物增加，出现气道痉挛，增加气道阻力，从而导致呼吸不畅，出现喘、咳嗽、痰多的症状，患上慢阻肺。所以要重视戒烟和控烟，这对保护肺部和身体健康是非常重要的。

慢阻肺——我国居民第三大健康杀手，为什么如此“凶残”？

蔡柏蔷：在中国，慢阻肺是居民的第三位主要死因，我国慢阻肺患者人群基数非常大，40岁以上人群慢阻肺的患病率达到13.7%，大部分患者对自己的患病情况未知，导致诊断不及时耽误了治疗，患者的死亡风险随之增加。

此外，我国针对慢阻肺相关的健康科普教育还处在起步阶段，目前社会上许多医务工作者、媒体等对慢阻肺的了解和重视程度不够高，导致公众对疾病了解甚少，从而影响到预防、诊断和治疗，疾病死亡率也自然上升。

最后，慢阻肺是一种慢性的气道炎症性疾病，会表现出持续性的呼吸道症状，如咳嗽、咳痰和气流受限等，对肺功能有不可逆的损伤，需要长期稳定且规范化的维持治疗来控制。但大多数患者对疾病认知度较差，常常病情有所改善就停药，没有保持稳定维持治疗，导致疾病加重的风险增高，死亡率也同样增加。

如何判断慢阻肺的高危人群？

蔡柏蔷：第一，要了解吸烟史。吸烟和慢阻肺有直接的联系，吸烟量越大，持续时间越长，患慢阻肺的风险就越高。如果吸烟指数达到10包年以上，那么慢阻肺的风险就大大增加。计算方式为：吸烟指数（包年）=每日吸烟量（包）X 吸烟时间（年）。第二，随着年龄的增加，患慢阻肺的风险也会增加，尤其是年龄40岁以上的人群，需要格外注意。第三，因工作或者生活环境而长期接触灰尘、粉尘等也是患慢阻肺的高危风险因素之一。第四，在平时生活中，身体出现咳嗽咳痰、上楼梯喘气等症状要高度警惕，极有可能患上了慢阻肺。以上几点描述可以基本涵盖慢阻肺的高危人群，如果你符合上述条件，就需要非常重视，定期去医院进行肺功能检查，早发现，早治疗。

咱们国内慢阻肺当然除了吸烟之外，还有跟生物燃料污染有关系。比如说南方好多妇女也得慢阻肺，她们用稻草当燃料做饭，而北方一些落后的山村可能用树叶、树枝，这也是一种污染，当然还有化学原料，化工厂也可以，接触灰尘比较多的也可以造成慢阻肺。

诊断标准：如何判断是否患有慢阻肺？

蔡柏蔷：对于高危人群来说，慢阻肺诊断做肺功能检查很重要。如同血压值测量是诊断糖尿病的重要依据，肺功能检查是诊断慢阻肺的“金标准”。因此慢阻肺高危人群必须重视定期进行肺功能检查，及早发现问题，从而及早得到有效治疗。肺功能检查不像测量血压一样简单方便、可自行操作，因此必须前往正规医院通过肺功能专业仪器接受测量。目前，肺功能检查仪器在全国各个城市医院、社区诊所、农村卫生所等地的推广也存在不够全面、彻底的情况，所以也在此呼吁国家和政府能够重视，推动慢阻肺筛查在全国普及，改善疾病现状。

推动早防早诊早治：慢阻肺有哪些治疗手段？

蔡柏蔷：慢阻肺一旦出现，对肺部的伤害是不可逆的，而且病情会逐渐加重，从刚开始表现的活动后气短、咳嗽、咳痰，到中期的呼吸困难加重、活动能力减弱，再到因急性加重导致住院和死亡风险增加，危及生命。因此，早防早诊早治是提高慢阻肺治疗效果的关键。早防的核心就是戒烟，上文已经提到，烟草对肺部的伤害极大，尽早戒烟可以大大降低患患慢阻肺的风险。早诊断的关键在于定期进行肺功能检查，及早诊断有助于及早治疗，而慢阻肺患者需要接受合适的规范化的药物治疗，从而最大程度控制病情，改善生命的质量。

国际上，慢性阻塞性肺病全球倡议组织（GOLD）会定期发布针对慢阻肺的诊断治疗策略，每年更新一次，是临床治疗上非常重要的参考。目前慢阻肺治疗以吸入用药为主，随着医学研究的不断进步，出现了许多创新疗法，给患者带来了福音。随着新药的推出，治疗越来越乐观，只要我们长期的稳定的维持治疗，慢阻肺患者将来肯定健康状况改善，生活状况改善，寿命延长。

一呼一吸，事关生命健康。呼吸系统与外界相通，外部环境的物质可直接对其造成影响，比如烟草、粉尘。正值世界无烟日，在此倡导公众远离烟草危害，关注和保护肺部健康。慢阻肺作为吸烟可诱发的主要疾病之一，应格外重视。随着创新药物不断出现，带给阻肺患者的治疗选择越来越多，在此也呼吁大家尽早戒烟，高危人群定期进行肺功能检查，确诊患者坚持长期规范化维持治疗，从而实现早预防、早诊断、早治疗，不断改善肺部功能，获得更加舒畅、更高质量的生活！