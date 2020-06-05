中国房颤日公益健康教育项目将于6月6日在京启动

6月6日，由北京白求恩公益基金会、强生医疗主办，以“消融阴霾，重获‘心’生”为主题的“医路相伴—中国房颤日公益健康教育项目”活动将在当天启动。人民网·人民健康提供全媒体支持。

据悉，参加活动的嘉宾有首都医科大学附属北京安贞医院心脏内科中心主任医师马长生，中国医学科学院阜外医院心血管内科主任医师姚焰，上海交通大学附属第一人民医院心内科主任医师刘少稳，广东省人民医院心内科主任医师薛玉梅，四川大学华西医院心脏内科主任医师付华，以及浙江大学医学院附属邵逸夫医院心血管内科主任医师蒋晨阳。

6月6日是第八个中国房颤日。房颤，即心房颤动，是最常见的心率失常现象，可引起严重并发症，严重威胁人类健康。近年来，受人口老龄化、慢性心脏病及其它因素影响，房颤全球发病率剧增。我国更是房颤卒中的重灾区，随着年龄的增长，房颤的发病率急剧升高。房颤的并发症——如脑卒中，具有高致残率、高病率及高复发率的特点，不仅严重影响患者的身体健康，降低其生活质量，而且持续性的医疗费用也会给患者个人、家庭和社会带来沉重负担。

据了解，房颤是目前中国公共健康面临的重大挑战之一，推动房颤的早诊早治，加强科学和规范化的治疗是应对这一问题的关键。值中国房颤日之际，启动“医路相伴—中国房颤日公益健康教育项目”，正是为了更好地普及房颤疾病以及相关的防治知识。

在活动中，六大中国房颤治疗顶级专家开启巅峰对话，以专业的角度，结合经年积累的经验，带领我们走进“房颤”这一常见却亟待人们更多了解的心血管疾病。

中国房颤日只是一天，但提升自身、家人和亲友们的健康，需要我们每一天的努力。人民网·人民健康将持续关注房颤领域问题，助力“健康中国2030”。