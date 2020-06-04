中国特色疾病H型高血压究竟是什么？怎么治？

你知道吗？近十年来我国致死疾病中排名前五的都是心脑肺类疾病，而高血压与这些疾病有着直接关系。有一种高血压是中国“独有的”——H型高血压，对它的防控有助于降低脑卒中和冠心病，今天我们就来认识一下这个“神秘”的H型高血压。

我国卒中筛查主要危险因素是同型半胱氨酸和高血压，二者并存就形成了新的独特概念——H型高血压。原发性高血压是由遗传和环境因素综合造成的，高压力、高污染、吸烟、嗜酒等都会导致原发性高血压。高同型半胱氨酸血症，顾名思义就是同型半胱氨酸的指数过高。研究发现，中国人群血液中的同型半胱氨酸水平明显高于美国人，这个指数和中国人的生活方式密不可分。

同型半胱氨酸的指数和叶酸的摄入有关。中国人以煎炒蒸炸的烹饪方式为主，高温的烹饪方式导致食物中的叶酸大量流失。多面少菜、多钠少钾的饮食习惯导致国人叶酸的摄入量少，加之体内叶酸代谢酶异常率比较高，所以国人容易出现H型高血压。

在治疗H型高血压的过程中，既要降压，又要降同型半胱氨酸的水平，进而降低动脉硬化风险，减少心脑血管事件。在平时的饮食上，要注意补充叶酸，这样可以有效降低同型半胱氨酸。

随着临床证据的增加，我国专家对于H型高血压达成了共识，H型高血压的防控对脑卒中事件和冠心病以及慢性肾脏事件的下降起着非常重要的推动作用和指导意义。H型高血压的治疗方法虽然具有一定的普适性，但对于中国人来说效果更显著，更受益。

受访专家：江苏省人民医院、南京医科大学第一附属医院心血管内科主任医师卢新政