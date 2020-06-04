我国三大谷物自给率达到98.75%

中国农科院和国际食物政策研究所（IFPRI）3日在京联合发布《中国农业产业发展报告2020》和《2020全球粮食政策报告》。《中国农业产业发展报告2020》显示，2019年，中国稻谷、小麦和玉米三大谷物的自给率达到98.75%，为经济社会稳定发展和抵御突发事件冲击提供了坚实保障。

《中国农业产业发展报告》回顾了2019年中国农业产业走势：粮食产量连续5年站稳1.3万亿斤台阶，棉油糖生产保持稳定，果蔬供应充足，生猪产能止降回升。报告指出，中国谷物是国际贸易比较优势较弱的农产品，但是中国谷物产业的竞争力目标是守住“口粮绝对安全，谷物基本自给”的产业安全底线，并不是促进出口、参与国际竞争；而中国园艺作物和禽类产品等的竞争力目标是积极主动参与国际竞争，具备较强的市场化属性，也具备较强的国际贸易比较优势。报告运用2017年149个部门的中国社会核算矩阵乘数分析法，从产业链视角全面模拟评估疫情对农业及其相关产业和农民收入的潜在影响，结果表明，新冠肺炎疫情对国民经济的冲击显著，但相对而言，农业—食物系统受到的影响较小。

《2020全球粮食政策报告》提出，需要建立更有抗逆能力、更适应气候变化、更健康、具有包容性的食物系统，以抵御新冠肺炎疫情在全球的快速扩散以及由此产生的食物不安全、营养不良和贫困加剧的问题。（记者瞿剑）