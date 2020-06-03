国家卫健委公布第五批国家慢性病综合防控示范区名单

人民网北京6月3日电（记者 杨迪）为持续推进健康中国行动慢性病防治专项行动，根据《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》总体部署，国家卫健委于2019年度开展了第五批国家慢性病综合防控示范区建设。经过材料审核、现场调研和技术评估，确定北京市石景山区等123个县（市、区）为国家级慢性病综合防控示范区（名单见附件）。

国家卫健委在其发布的《关于公布第五批国家慢性病综合防控示范区建设评估结果的通知》中指出，各地在国家慢性病综合防控示范区建设工作中，要始终坚持以人民健康为中心，坚持预防为主、防治结合，特色创新、均衡发展，为探索建立《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》确定的国家慢性非传染性疾病防控与管理制度夯实实践基础，为推进健康中国慢性病防治专项行动发挥示范引领作用。

第五批国家慢性病综合防控示范区名单

北京市:石景山区、通州区

天津市：河西区、河北区、武清区、蓟州区

河北省：秦皇岛市北戴河区、邯郸市大名县、邢台市任县、邢台市南和县、承德市承德县、沧州市黄骅市

山西省：太原市迎泽区、晋中市昔阳县、晋中市太谷县、运城市盐湖区、临汾市侯马市、吕梁市汾阳市

内蒙古自治区：包头市土默特右旗、乌海市海勃湾区、巴彦淖尔市五原县、巴彦淖尔市磴口县

辽宁省：抚顺市顺城区、丹东市振兴区

吉林省：吉林市桦甸市、松原市扶余市

黑龙江省：齐齐哈尔市铁锋区、大庆市萨尔图区

江苏省：南京市建邺区、无锡市新吴区、常州市武进区、苏州市常熟市、南通市海安市、连云港市灌云县

浙江省：杭州市余杭区、宁波市象山县、温州市洞头区、衢州市开化县、丽水市云和县

安徽省：合肥市蜀山区、铜陵市义安区、安庆市望江县、宣城市宣州区

福建省：福州市长乐区、莆田市荔城区、漳州市长泰县、南平市延平区、龙岩市武平县

江西省：南昌市南昌县、景德镇市昌江区、赣州市章贡区、抚州市崇仁县、上饶市铅山县

山东省：济南市莱芜区、东营市广饶县、济宁市邹城市、威海市荣成市、日照市岚山区、聊城市高唐县

河南省：郑州市荥阳市、洛阳市新安县、洛阳市汝阳县、平顶山市宝丰县、焦作市解放区、许昌市魏都区、商丘市梁园区、商丘市睢阳区

湖北省：宜昌市伍家岗区、荆州市沙市区、咸宁市赤壁市、潜江市

湖南省：长沙市雨花区、长沙市浏阳市、株洲市醴陵市、常德市津市市、张家界市永定区

广东省：韶关市曲江区、珠海市香洲区、珠海市斗门区、珠海市（国家）高新技术产业开发区、惠州市惠阳区、东莞市樟木头镇、中山市火炬开发区

广西壮族自治区：南宁市宾阳县、柳州市鹿寨县、钦州市钦北区

海南省：海口市秀英区、海口市龙华区

重庆市：涪陵区、渝北区、长寿区

四川省：成都市锦江区、成都市金牛区、成都市金堂县、泸州市龙马潭区、泸州市合江县、绵阳市三台县、宜宾市长宁县

贵州省：六盘水市水城县、毕节市金沙县

云南省：昆明市五华区、昆明市呈贡区、昆明市安宁市、曲靖市沾益区、曲靖市马龙区、玉溪市易门县、昭通市水富市、普洱市镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县、文山壮族苗族自治州文山市

西藏自治区：林芝市巴宜区

陕西省：宝鸡市陈仓区、渭南市临渭区、安康市宁陕县

甘肃省：张掖市甘州区、张掖市高台县、酒泉市敦煌市

青海省：西宁市湟中县、海西蒙古族藏族自治州德令哈市

宁夏回族自治区：石嘴山市惠农区

新疆维吾尔自治区：哈密市伊州区、伊犁哈萨克自治州奎屯市

新疆生产建设兵团：第二师、第八师