热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

校园防控尤需做好“加法”

孙维国

2020年05月14日08:18 来源：北京青年报

经历了“超长假期”，当下许多学生按计划如期返校，沉寂已久的校园，重新恢复往日热闹。学生返校开学后，校园管理必须同步跟进，针对校园管理特性，采取从课堂到课外、从家庭到学校、从学校到社会等每一个环节的精准防控办法，使学生返校的校园在闭环的严格管理中安全运营，确保学生开学复课万无一失。

需要强调的是，当前疫情防控已经转向常态化阶段，对于校园防控而言，最为关键的是，不能做“减法”，而应做“加法”。所谓减法，就是不能图省事，把该做的防控程序简化。常规防控需要日日做，做到细致细致再细致，不留任何防控“空白点”，不省任何防控程序，将防控措施落实到每一个环节。

所谓加法，就是要根据实际情况及时调整防控办法，增加新的防控措施和程序，进行动态化防控。校园疫情防控不能滞后于实际情况，应在保障学生安全复课与日常疫情防控之间，不断总结经验，创新防控方式方法，使校园防控始终保持在最优、最佳的闭环管理状态，筑牢校园防控的“铜墙铁壁”。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

世界免疫周：专家解读疫情期间如何安全接种疫苗   疫情期间一些关于卡介苗、肺炎球菌疫苗对新冠肺炎有保护效果的传言，是否确有依据？世界免疫周期间，复旦附属儿童医院传染科主任、疫苗接种评估主任曾玫，苏州市疾控中心传染病防制科科长栾琳围绕群众关心关注的疫苗接种问题接受了人民网记者采访。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn