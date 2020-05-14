校园防控尤需做好“加法”

经历了“超长假期”，当下许多学生按计划如期返校，沉寂已久的校园，重新恢复往日热闹。学生返校开学后，校园管理必须同步跟进，针对校园管理特性，采取从课堂到课外、从家庭到学校、从学校到社会等每一个环节的精准防控办法，使学生返校的校园在闭环的严格管理中安全运营，确保学生开学复课万无一失。

需要强调的是，当前疫情防控已经转向常态化阶段，对于校园防控而言，最为关键的是，不能做“减法”，而应做“加法”。所谓减法，就是不能图省事，把该做的防控程序简化。常规防控需要日日做，做到细致细致再细致，不留任何防控“空白点”，不省任何防控程序，将防控措施落实到每一个环节。

所谓加法，就是要根据实际情况及时调整防控办法，增加新的防控措施和程序，进行动态化防控。校园疫情防控不能滞后于实际情况，应在保障学生安全复课与日常疫情防控之间，不断总结经验，创新防控方式方法，使校园防控始终保持在最优、最佳的闭环管理状态，筑牢校园防控的“铜墙铁壁”。