专家：预防用药可更好地按住巨细胞病毒再激活的苗头

近日，中华医学会血液学分会主任委员、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛教授呼吁，全社会提高对巨细胞病毒及其防治的认识。

吴德沛教授表示，巨细胞病毒是一种疱疹病毒组DNA病毒，广泛存在，极难防范。该病毒的重要传播方式包括消化道传播、体液传播。我们习惯同吃一桌饭、同夹一盘菜，并不习惯分餐制，这就为病毒的传播提供了温床。患有巨细胞病毒的母亲则会通过体液将病毒传播给婴幼儿。

幸运的是，在大多数人体内，巨细胞病毒都以潜伏状态存在，健康人群的免疫系统会抑制巨细胞病毒的活性，使得多数感染病毒者不会出现特别症状。但对于一些免疫功能低的患者，则有病毒再激活的可能。

常见的由巨细胞病毒引起的疾病包括肺炎、肠炎、肝炎、脑炎、视网膜炎等，发病时病情急、进展快，如果处理不慎很可能会危及生命。尤其在新冠肺炎疫情期间，感染新冠病毒的患者本身就处于一种免疫力低下的状态，此时感染或者激活巨细胞病毒的可能性很大，比一般病人要高，医生和患者都应给予足够的重视。

实体器官或细胞移植的患者、长期大量使用如糖皮质激素等免疫抑制剂的患者、处于重症监护病房的患者、年老体衰或脏器功能较差的患者、艾滋病病毒感染者等，都是巨细胞病毒再激活的高危人群。

吴德沛教授表示，对于骨髓移植的患者群体，随着近年来我国干细胞移植技术渐臻成熟，移植成功率基本已达国际先进水平，但是，干细胞移植患者大多携带巨细胞病毒。“巨细胞病毒相关并发症曾是干细胞移植患者的主要死亡原因之一。”吴德沛表示，现在患者异基因干细胞移植前都要通过各种手段消除或抑制巨细胞病毒。移植后1年内，特别是最初的100天都需要对巨细胞病毒进行密切的监控和预防。一旦患者出现相关症状体征，则需要即刻启动抗巨细胞病毒的治疗（抢先治疗）。

吴德沛教授表示，“尽管临床抢先治疗有效降低了患者死亡风险，但现在还没有非常理想的预防药物，使巨细胞病毒不再活化。”

因此，能用药物预防巨细胞病毒的活化非常关键，这和新冠肺炎疫情期间国家提倡的关口前移理念一致。吴德沛教授表示，巨细胞病毒引发的病变具有多样性，这些并发症会使治疗药物的总损耗相应增加，这也加重了病人的经济负担和国家医疗保障负担。

吴德沛教授期盼，有更好的药物能够预防巨细胞病毒的活化，按住巨细胞病毒再激活的苗头，减少并发症的产生，从而让患者的生命健康得到更加充分的保障。