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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

李滨生：守护老年离退休职工健康是守护职工健康的重要组成部分

2020年05月29日17:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，第十二届全国政协委员，中华全国总工会原书记处书记李滨生表示，守护老年离退休职工健康，是守护职工健康的重要组成部分。

李滨生介绍，根据有关部门的资料，2019年全国离退休职工已经达到1.18亿人左右，且离退休职工中患有慢性疾病的比例也不小，与在职职工群体状况相比，其健康状况更令人堪忧。所以我们倡导健康管理、守护职工健康特别是离退休职工健康应该说是促进健康中国建设、实施健康中国行动很重要的内容和必要环节。如何守护包括老年离退休职工在内的老年人的健康，李滨生给出了以下几点建议：

第一，在考虑倡导健康管理、守护职工健康的时候，这个对象应该是涵盖各个年龄、各个层次的职工人群，离退休职工作为职工群体的重要组成，也要充分给予关注。

第二，要考虑到资金支持问题，需要夯实物质基础。健康管理需要宏观规划、建立制度、构建服务体系，加强队伍建设，改善医疗诊断技术，所有这些都离不开资金扶持。

第三，在倡导健康管理、守护职工健康的时候要考虑现实年龄差异与个体差异性，要从不同的年龄层次出发推进健康服务，守护离退休职工的健康。

第四，要考虑高龄的离退休职工、失能的离退休职工的健康护理。这是我们全方位多层次的开展健康管理最重要也是最后的一个环节，需要引起重视。

同时，李滨生针对离退休职工健康，从加快建立我国老年人长期照护制度、在国家基本医疗保险体系中增设健康保险、推进老年人三级医养服务体系建设方面提出了自己的想法与建议。

在加快建立我国老年人长期照护制度建设方面，李滨生建议：一是要加强长期照护管理体制和服务体系建设。包括完善政府管理工作机制；发展社区长照服务体系；加强专业性社区嵌入式中小型长照机构建设；引导支持专业化长照管理和服务人才建设；鼓励优秀的长照机构连锁化、规范化经营等。二是要保证资金来源。包括要着手建立长照险自有的保险基金，单独征缴保费；要兼顾代际负担的公平性与接受度，精算确定合理的费率水平；要对现已退休老人与今后退休老人实行不同政策，国家财政对长期照护保险给予一定支持等。三是要制定和完善有关老年人长期照护法规政策。包括协调长期照护保险政策与卫生政策、社会救助、社会福利等政策的衔接，科学制定统一的失能等级、护理等级标准和评估办法，合理确定统一、规范的长照服务内容清单、服务标准和收费标等。四是要加强长期照护人力资源建设。包括加大对社区卫生服务机构人员、长照从业人员等的培训，高职院校试点老年护理本科教育，依托职业院校和培训鉴定机构开展养老服务(养老护理)人员专项技能认证考核，加大财政专项资金对培训补贴力度等。

在国家基本医疗保险体系中增设健康保险方面，李滨生建议，要通过设立一个健康基金，把降低常见病、多发病的发生率，延缓老年病的发病时间，降低医保统筹基金支付的压力等作为目标，使健康保险成为基本医疗保险、工伤保险、失业保险、养老保险、长期护理保险之后的新的保险险种，对现有医保支付体系起到补充，支撑健康宣教、健康查体、健康管理、慢病干预、中医健康管理、心理健康管理、运动健康等需求。要多种渠道综合推进健康保险专项基金的筹资，有效加强健康保险基金的管理，严格规范健康保险定点机构的管理，制定管理办法，确定准入的标准、管理模式、待遇标准、退出机制、权责分配等。

推进老年人三级医养服务体系建设方面，李滨生建议，要从老年人不同年龄和生理特征出发，积极完善现有养老服务体系，建立老年人三级医养服务体系，即：一级为社区健康驿站；二级为养老机构；三级为护理院的全周期养老服务体系。李滨生表示，三级医养服务体系能够为老年人提供不同层级服务，有助于促进实现健康老龄化。要通过整合资源，推进三级医养服务体系的建设，强化三级医养服务体系政策落实，强化人才培养，推进机构的发展，来促进服务体系得到健康持续的发展，解决前期试点中出现的基础设施保障难、医养结合落地难、人才供给难、资金筹措难等问题。 

(责编：李轶群、许晓华)


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