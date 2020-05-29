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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

健康管理热潮下 专家共话如何完善健康保障体系

2020年05月29日14:15 来源：人民网-人民健康网

近日，由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。“健康中国人”系列圆桌论坛已经连续举办五届。

在5月28日举办的“完善健康保障体系 构建美好生活”主题论坛上，与会嘉宾围绕完善疾病预防控制体系、完善重大疫情防控救治体系、健全重大疾病医疗保险和救助制度、深化医疗保障制度改革、健康保险助力脱贫攻坚等话题建言献策。

全国政协委员、原中国保监会副主席、党委副书记周延礼，全国政协委员、对外经济贸易大学保险学院副院长孙洁，清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主任、金融系教授陈秉正，国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员、原卫生部疾控局副局长孔灵芝，首都医科大学国家医疗保障研究院副院长应亚珍，国寿健康产业投资有限公司党委委员、总裁助理赵晖，优加健康董事长、总裁、联合创始人丁浩川，出席论坛。

嘉宾合影

完善疾病预防控制体系 需各界共同努力

谈到疾病预防控制体系的完善问题时，孔灵芝表示，健康的维护绝不是只靠医疗卫生系统就可以做得到。一个人的健康、一个群体的健康、一个社会的健康，一定是大家共同完成的。因此，预防疾病、促进健康，要从制度入手，从机制体制入手，而且一定要发挥城市的作用，通过各级政府的积极参与，来转化和促进健康，将健康促进融入城市可持续发展的各项战略，倡导健康城市建设，跨部门协作，社会动员推动健康可持续发展。

在健康保障方面，孔灵芝呼吁医疗保险角色转换，应该从被动支付转换为战略购买。“当我们把注意力全部集中在保大病、化解大风险上，那么小风险有可能会转化为大的风险。如果我们能够有效地化解小的风险就可能不导致更大风险的产生。”孔灵芝说到。

应亚珍提出，要建设一个多层次的保障体系，首先各部分都要健康发展，包括基本医保、医疗救助，商业保险，慈善捐赠、三医联动等，这也是各方协同发力的基础。针对构建多层次保障体系这个基本目标，应亚珍分享认为，要建设这样一个多层次的保障体系，首先各部分都要健康发展，无论是基本医保制度、医疗救助，商业保险，慈善捐赠互助还是三医联动、药品采购、价格调整。各部分都得到长足的发展是各方协同的基础。

此外，周延礼表示，当前我国大病保险制度在重大疾病防控方面发挥了重要的作用，体现了我国多层次的医疗保障体制的优势，为此及时总结大病保险方面取得的经验，深化保险供给侧结构性改革，推动健康保险稳健快速发展是下一步工作的重点。商业健康保险需要采用了人工智能、大数据、医疗新技术、新药品等新技术，为广大群众提供了健康保障。

打造老年人健康管理新生态 促进健康养老投资发展

论坛上赵晖说到，“中国人寿作为央企，始终关注普惠型社区养老，关注着可解决普通百姓刚需服务的项目，并针对工薪阶层提供买得起、买得到、买得好，还要买得放心的养老服务。”

与此同时，关于如何促进健康养老事业发展，赵晖提出了相关建议。首先，他建议出台支持保险资金投资健康养老等社会服务领域细化的政策。第二，赵晖建议加快制定针对养老产业的监管和配套的政策，如推进基础设施REITs工作等。第三，赵晖建议出台相关的政策鼓励保险业和公立医院进行资本合作。最后，赵晖表示，希望国寿健康可以进一步融通健康养老服务与金融服务，开展更丰富的健康保障服务新模式。

谈到老年人多层次的健康保障问题时，陈秉正提出，老年人健康保障体系，需要改进重给付轻服务、重治疗轻管理、重一般轻结构、重眼前轻长远的现状。政府要积极引导和扶持，建立以保险机构为核心的老年人健康管理新生态。

对于目前老年人健康保障体系存在的问题，陈秉正指出，一是总体保障程度还需要提高，给商业健康保险带来了很大的发展空间。二是制度性和区域性差距比较大。所谓制度性，就是体制内的城镇职工、城乡居民、新农合，这几类群体的报销比例是有差别的。另外，经济越发达的地区，报销比例和政府补贴力度都会高一些。三是呼吁政府重视一下可持续性的问题，因为参保人群结构在逐步老化，完全靠财政可能会给未来财政带来比较大的压力，商业保险机制需发挥作用。

进一步加强数据基建 丰富用户健康收益

论坛上，孙洁表示，当前我国商业健康保险在获取数据、获取相关医疗信息方面还存在障碍，为此加强数据基建，助力健康保险业在健康中国建设中发挥有效作用十分重要。“新冠肺炎疫情期间，健康大数据在疫情监测、分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面发挥支撑作用，凸现了健康大数据对社会公共管理、国民健康水平的重要作用。”孙洁说到。

此外，针对保险机构如何提升产品服务创新，给用户带来更大受益的问题丁浩川表示，第一是细分人群，第二防治结合，第三价值导向，第四专业服务导向化。他强调，商业健康保险的价值导向应该是给用户带来增量型、健康促进型的受益，而不是从保费结余中受益，只有坚持这个导向，健康保险行业才能够进入一个更加良性的发展轨道。他认为，保险公司应该给用户所需要的服务，而不是用户被营销的服务。在这样的基础上融合互联网思维，通过对用户进行画像，在恰当的时间、恰当的场景给其推送服务。

(责编：许晓华、李轶群)


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