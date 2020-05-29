陈秉正：引导和扶持建立以保险机构为核心的老年人健康管理新生态

人民网北京5月29日电 28日，清华大学经济管理学院金融系教授、清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主任陈秉正做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“完善健康保障体系 构建美好生活”专场论坛上，陈秉正提出，建立多层次老年人健康保障体系，需要改进重给付轻服务、重治疗轻管理、重一般轻结构、重眼前轻长远的现状。政府要积极引导和扶持，建立以保险机构为核心的老年人健康管理新生态。

谈到老年人多层次健康保障问题时，陈秉正分析认为，随着我国老龄化进程加速，老年人口比例高、增速快，虽然人均寿命不断增长，但老年人身体健康状况并不乐观。主要表现在三方面，一是老年人失能比例比较高，规模比较大。一旦进入失能、半失能年龄以后，平均生存期不长。另一方面，老年人慢病比例非常高，75%以上的老人都患有一种或多种慢病。三是除了身体机能的自然规律外，经济因素是影响老年人身体健康的重要因素。经济收入不足会严重影响老人的营养、生活条件、医疗保健等方面，从而影响到健康状况。

对于目前老年人健康保障体系存在的问题，陈秉正指出，一是总体保障程度有待提高。平均来看，我国居民医疗费用个人支出占比仍然在30%以上，而且很多人看病没有通过社保报销，或者费用不在社保报销范围内，这就给商业健康保险带来了发展空间。

二是制度性和区域性差距比较大。制度性差异是指城镇职工、居民和新农合群体报销比例存在差别。区域性差异是指不同地区社会医疗保险参保人的报销比例不同，经济发达地区的报销比例会高于经济欠发达地区。

三是政府财政压力逐年增加。主要表现在城乡居民基本医疗保险中个人缴费比例低，保费主要来在政府的财政补贴，财政压力逐年增多。因此，陈秉正呼吁政府应关注基本医疗保险制度的可持续性问题，不能光重眼前而忽视未来。随着参保人群结构的逐步老化，财政压力会逐步增加，长期来看，在基本医疗保障方面需要个人和商业保险机制更多地发挥作用。

对于商业保险在参与多层次健康保障体系建设中可以发挥哪些，陈秉正归纳了几个方面：一是能提供养老保险产品及相关服务；二是可以提供健康保险以及相关服务；三是可以为政府的社会医疗保障计划提供保险，比如城乡居民大病保险就是以政府采购形式向商业保险公司购买的；四是参与社会医疗保险计划的管理，如城镇职工补充医疗保险、以前的新农合，还有各地试点的长期护理保险等，都是政府主导，保险公司参与经办管理的；五是参与养老产业投资；六是参与养老服务业。

最后，陈秉正建议：第一，应加强从战略角度开展针对老年人健康保障问题的专项研究，形成针对老年群体的健康生活、健康服务、健康保障、健康产业、健康环境等方面统筹发展的战略布局。

第二，在老年人多层次健康保障体系建设中，要进一步鼓励包括商业保险在内的社会化、市场化解决方案的实施，其中政府应发挥引导和扶持作用，比如鼓励养老和健康保险的发展，鼓励和扶持老年健康管理业发展，通过PPP模式引导和鼓励商业保险机构以及养老服务行业中的市场实体和政府合作提供长期护理保险等。

第三，保险行业应从战略高度上重视老年人的健康保障问题，推动以保险机构为核心的老年健康管理新生态的建设。保险机构可以通过建立一个健康管理机构和平台，整合包括医院和医生、药房、体检机构、护理机构、康复机构、保险科技公司（从事老年人健康设备生产、数据分析、信息管理、软件设计）等方面的资源，为老年人提供包括健康管理、医疗服务和健康保险在内的全方位服务。