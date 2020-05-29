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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

樊代明代表：健康与时俱进 应提倡整合健康学概念

2020年05月29日14:11 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，全国人大代表、中国工程院院士、中国抗癌协会理事长樊代明发言时表示，要提倡整合健康学理念，建立整合型健康服务体系。

“老百姓认为没有病就叫健康，有病确实不能叫健康，但没觉察到病就叫健康吗？其实不然！为了纠正这一观念，我们提出了整合健康学概念。”樊代明说，整合健康学就是提倡“四全”。

第一是“全”民健康。不是一个人健康就叫健康，随着人们生活方式发生变化、交通发达，过去需要几年或数月传播的疾病，现在只需要短短数小时，只有抓住以人为本的关键，强调全民健康，才能成就真正的健康。

第二是“全”身健康。不是一个器官健康就叫健康，要呵护全身所有器官的健康。例如跑步需要根据不同年龄、不同情况制定适合自身的跑步长度和速度，超负荷跑步后大汗淋漓然后冲澡会破坏人体表皮上的脂膜，使皮肤与自然界直接接触，加速衰老。

第三是“全”程健康。不是一个时段健康就叫健康，健康需要从娃娃抓起，贯彻终身，不能等到生病后才意识到健康的重要性。

第四是“全”能健康。不是光肉体健康就叫健康，要有心理健康。生命要活得有意义、有意思，要活出自我、活出正能量，人总是要有正能量，正能量可以促进身体健康。

樊代明表示，健康理念要随着时代的变化，生活方式、生活环境、自然环境的变化而变化，要建立整合型健康服务体系，包括整合型的医疗、教育、研究、预防及管理等体系，培育全面的医学人才，才能使我们在实施健康中国战略、呵护人类健康事业的道路上走得更快，走得更准，走得更好。

(责编：李轶群、许晓华)


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