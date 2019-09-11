老北京小吃豆汁其实是健康食品

外出旅游时，体验当地小吃是必选项。如果你到北京，可能会去前门大栅栏、护国寺或隆福寺一带体验老皇城的风味。在那里你会看到一种叫豆汁的小食，搭配焦圈和咸菜，有点“豆浆加油条”的意思。

不过我得友情提示一下，豆汁对于不能接受它味道的人来说，属于一道黑暗料理，第一次喝豆汁就能淡定地喝下一碗的难度系数可不低。

这是因为，老北京豆汁有一股类似泔水的酸臭味，不喜欢喝的人常将它形容为“馊豆浆”。

家里的豆浆放馊了就变成豆汁吗？并不是。实际上它是做绿豆淀粉、粉丝、粉条的下脚料，和早餐喝的豆浆是两码事。

据说早在辽宋时期豆汁就已经流行于民间，到清代乾隆年间还进入了宫廷御膳房。其大致制作流程是，绿豆先浸泡、研磨、滤除粗豆渣，然后过滤发酵让淀粉沉淀得到生豆汁，再经熬煮就成为熟豆汁。

豆汁属于天然发酵的豆制品，有科学家从东直门豆汁店、隆福寺豆汁店、老磁器口豆汁店分别采集样本，通过DNA测序的方式鉴定了其中的微生物构成。

结果发现，主要发酵微生物其实是乳酸乳球菌，此外还有乳酸杆菌、链球菌、醋酸杆菌等多种微生物参与豆汁的发酵过程。

尽管豆汁的发酵和酸奶有异曲同工之妙，但由于杂菌的存在，其风味远比超市的那些酸奶复杂。经过现代科学仪器的检测，豆汁中的风味物质至少有40种左右，其中主要是各种醇类物质，其次是有机酸、醛、醚类物质。

有些老北京特别喜欢喝豆汁，而且还喜欢去特定的豆汁店喝，这其中也有科学道理。不同门店的发酵工艺、发酵环境不同，导致其中的发酵微生物不同，发酵产生的风味物质也有差异。

比如护国寺的豆汁醇类物质比较多，而老磁器口豆汁中的醛类物质比较丰富。

豆汁中产生酸臭味的主要是有机酸、含硫化合物和呋喃等物质，尤其是甲硫醇、甲硫醚、呋喃，只需要极低的浓度就能让你闻到特别“刺激”的味道。

好消息是，熟豆汁经过熬煮，很多酸臭味成分会挥发掉，留存的风味物质主要是有机酸、醛类物质，口感相对变得“柔和”。

如果你依然接受不了这个味道，还可以尝试另一种传统小食——“麻豆腐”。它是熬豆汁产生的副产品，用羊油炒制而成，味道比豆汁温和了许多。

豆汁虽然闻着有馊泔水味，但实际上安全性还不错，因为乳酸菌发酵的时候PH值迅速降低，致病菌难以生存。作为发酵食品，豆汁营养也很丰富且容易消化，是健康食品。比如它的蛋白质含量可以达到每100毫升4克以上，比大多数牛奶还“高蛋白”。当然，如果跟我一样，因为味道而无福消受豆汁的话，还是乖乖喝牛奶吧。

文/钟凯（食品安全博士）