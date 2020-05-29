关于手足口病你知道多少？

随着各地学校陆续复学，学生们也将结束这“史上最长假期”回归学校。然而随着夏季来临，气温升高，手足口病也进入了高发病期。手足口病是怎么回事？该如何预防？且听专家怎么说。

关注：手足口病传播系数是新冠病毒的三倍

手足口病是一种由肠道病毒引起的传染病，主要通过消化道传播或日常接触传播。该病多发生于6岁以下的婴幼儿，潜伏期2—10天，病程一般为7—10天。可引起发热和手、足、口腔等部位的皮疹、溃疡，少数患者可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎等并发症，个别重症患者病情进展快，易导致死亡。

相关数据显示，2018年我国法定传染病报告中，手足口病以发病人数237.6万位居第一。这个数据出乎很多人的意料，“现在是时候关注除新冠肺炎以外的传染病了。”国家卫健委新冠防控高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学首席科学家曾光在近日举办的2020首届《知足常乐 “依”路平安》手足口病防控征文暨防控卫士评选活动上表示，由于新冠肺炎疫情的影响以及其他原因让一些家长对疫苗接种产生犹豫，然而夏秋季节是疫苗接种的关键时刻。

“如果3个月不接种疫苗，则爆发流行风险将逐渐加大，麻疹病毒传播系数是12—18，百日咳是12—17，新冠病毒是1.4—2.5。手足口病传播系数达4.2—6.5，是新冠病毒的3倍。”曾光认为，如果忽视手足口病疫苗的接种，重症手足口病病例数可能将明显高于目前水平。

研发：中国手足口病疫苗领跑全球

2008年3月，安徽阜阳地区出现了多名以发热及手足口臀皮疹为特征的手足口病患者，短时间内出现了集中爆发，经调查是EV71病毒所致，病毒迅速蔓延至全国26个省份。

据中国生物医药技术协会疫苗委员会副主任委员张云涛研究员介绍，我国手足口病（EV71）疫苗于2008年开始研发，历时9年获批上市，领跑全球，在技术上做了许多突破。

张云涛表示，在EV71疫苗的研发过程中，中国科学家们还建立了EV71抗原综合抗体等一系列国际标准，并得到了世界卫生组织认证。

现状：手足口病整体疫苗接种率仍偏低

在幼儿阶段尤其容易感染手足口病，因此家长要更加重视起来。易发于夏季的手足口病，不仅传染性强，最可怕的还是重症比例大。手足口病的主要传播途径是唾液传播、呼吸道分泌物传播和消化道排泄物传播等。年龄小的孩子，在玩耍的时候喜欢用小手接触嘴巴，病毒通过唾液传播，进而使其致病。

相关研究表明，手足口病需要在免疫接种率达到78%以上才能达到群体免疫的效果。目前各地EV71疫苗接种率从10%—50%之间不等，远低于形成群体免疫的要求。

如何提高EV71疫苗接种率？武汉生物制品研究所研究员陈晓琦认为，在新冠疫苗的防控常态化中，联合接种优势格外明显。首先，在新冠肺炎疫情没有完全平复的前提下减少去医院的次数，一次就诊，多种保护。其次，在没有新冠肺炎疫情的地区，减少往返门诊的次数也能节约时间，减少出行成本。

为此，中国生物技术股份有限公司进行了EV71疫苗与乙肝疫苗、麻风疫苗、流脑疫苗的联合接种。而需要特别说明的是，不论EV71疫苗和其他疫苗一起接种，还是分开接种，其安全性相同，免疫保护作用也是一样的。

辨别：“三个四”揪出手足口病

手足口病通过饮食、飞沫、接触等传播，患儿玩过的玩具、餐具、奶瓶、毛巾、被子、内衣等，都有可能沾染上细菌和病毒，健康的小宝宝接近或接触这些被感染的东西后，可能会让细菌和病毒有机可乘。另外，还有一部分孩子是通过看护人而接触到手足口病病毒（EV71）并发病的，而成人感染手足口病病毒（EV71）后一般不会发病，也无任何症状，但会传播病毒。

4—7月是手足口病高发期，临床上容易与疱疹性咽颊炎混淆。国家儿童医学中心、北京儿童医院感染内科副主任医师胡冰提醒，家长应该掌握辨别小技巧，初步判断孩子是否得了手足口病，做到早发现早治疗。疱疹性咽颊炎是由肠道病毒引起的急性上呼吸道感染性疾病，临床表现为发热和口腔咽颊部疱疹，少数病例会出现高热惊厥、脑炎等病发症，大多数为轻型病例，有自限性，病程一般在4—6天，偶尔延至两周。

手足口病早期像感冒，起病急，发热，一般为38摄氏度左右，有咳嗽、流涕、影响食欲、恶心、呕吐等表现。1—2日后，手掌或脚掌出现米粒大小的疱疹，疱疹也会出现在臀部和膝盖处。

区别手足口病引发的皮疹须要记住“三个四”。“四部曲”：主要侵犯手、足、口、臀四个部位。“四不像”：不像蚊虫咬，不像药物疹，不像口唇牙龈疱疹，不像水痘。“四不特征”：不痛、不痒、不结痂、不结疤。

胡冰强调，保护易感人群最好的方法就是接种疫苗，尤其对于6个月-3岁的孩子来说，要尽早进行疫苗接种。此外，还要做到勤洗手、吃熟食、喝净水、加强锻炼、开窗通风、少去人群密集场所。（本报记者 喻京英）