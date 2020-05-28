契合疫情常态化防控 改善医疗服务在行动

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。这也是自2016年起，该系列圆桌论坛连续举办的第五届。

在26日主题为“疫情防控常态化下的改善医疗服务”的圆桌论坛上，多方嘉宾汇聚一堂，围绕多举措改善医疗服务、提升患者满意度等议题进行了深入研讨。

国家卫健委医政医管局医疗资源处处长王毅，全国政协委员、北京医院院长王建业，全国人大代表、南昌大学第一附属医院院长张伟，全国人大代表、吉林大学第一医院院长华树成，全国人大代表、云南省第一人民医院院长蒋立虹，全国人大代表、苏北人民医院医疗集团理事长王静成出席主题论坛。

推动信息化建设 让患者少跑路

王毅在论坛上介绍说，改善医疗服务的成效首先就体现在信息化建设上。通过医院信息化建设，推动医疗服务流程进一步优化。目前，基本上所有三级医院都实施了预约诊疗服务，且能够在30分钟之内精准分时预约。此外，预约诊疗不只局限在看门诊，一些相关的检查也可以通过一体化的预约服务来完成，切实做到了让患者往返医院的次数减少、在医院内的重复排队减少、门诊全程候诊时间减少、平均住院日减少。

苏北人民医院医疗集团在互联网医院建设方面已有多年尝试。据王静成介绍，该院实现了预约挂号等多种功能的线上线下业务的贯通，构建了云门诊、云会诊、云查房、云转诊、远程手术指导等多项服务，打通了处方流转、在线医保支付等难题。下一步，苏北人民医院医疗集团将进一步拓展线上服务范围并提高服务质量，调动患者以及患者家属的参与度。

张伟同时表示，采用电子二维码取代实体就诊卡后，包括缴费、候诊、查询检查结果等都能靠一码完成，确确实实提高了就医效率。“在‘互联网+医疗服务’的融合方面，我们倡导院前预约挂号、诊疗过程中进行流程再造、院系后提供一体化医疗服务，让患者在整个就诊当中少跑路，让信息多跑路。”张伟说道。

此次疫情也成为推动医院信息化建设的一个契机。华树成讲到，疫情期间，吉林大学第一医院安排慢性病、常见病的患者通过互联网医疗远程就诊，大大减少了线下就医的交叉感染风险。“过去我们想推动预约诊疗、预约挂号、远程医疗，很多患者难以适应，但是这次疫情倒逼了医疗机构和医务人员必须开展网上医疗、远程医疗，也使得一些患者和家属需要适应远程医疗和互联网医疗。”华树成说。

推广服务新模式 增强就医获得感

推广新型医疗服务模式，是进一步提升医疗服务质量的关键，在谈及相关经验时，王毅表示，要通过推动医院建立多学科诊疗模式、创新日间服务模式、建设五大中心及建立区域协同的急诊急救服务网络、建设远程医疗等手段，提高医疗服务连续性，推动患者就医获得感进一步增强。

张伟介绍说，通过多学科诊疗的模式，南昌大学第一附属医院为患者提供个体化的精准服务模式，实现一次挂号就能得到多学科专家的综合评估。此外，该院还将医联体和远程医疗相结合，积极促进优质医疗资源的下沉。张伟谈到，此次疫情中，远程医疗起到了关键的作用，“包括新冠肺炎的诊疗方案、院感知识等，都是通过远程医疗进行培训的。”

针对分级诊疗建设，王静成谈到，“分级诊疗成功之时就是国家医改成功之日。”在王静成看来，基层医疗机构是目前国内医疗体系的短板，推进分级诊疗过程中必须要重视基层能力提升。

蒋立虹则分享了云南省第一人民医院在多学科诊疗模式方面的经验。“我们以疾病为中心进行系统整合，推动多学科诊疗。”蒋立虹举例表示，将心内外科结合形成心血管诊疗中心，将胃肠内科和外科整合成胃肠诊疗中心，可以针对具体患者制定个性化治疗方案，提高诊疗效率和患者的满意度。

巩固改善医疗服务成果 做好疫情常态化防控

据介绍，在去年全国三级公立医院门诊和住院患者满意度测评中，门诊的满意度为84分，住院满意度则达到了90分。“持续保持在了较高的水平，说明我们改善服务取得了较好的成效。”王毅表示，今年会在延续新三年改善医疗服务工作计划的基础上，重点推进5项制度的巩固和10项创新医疗服务模式的探索和推动，并积极推进契合疫情常态化防控医疗服务需要的诊疗模式。

“新冠肺炎疫情暴露了我国在公共卫生应急管理体系等方面存在短板。”王静成强调，要总结经验、吸取教训，深入研究如何改革完善疾病预防控制体系和重大疫情防控救治体系，健全统一的应急物资保障体系等重大问题，抓紧补短板、堵漏洞，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。

面对疫情防控常态化下，如何处理好疫情防控和全面复工复产两大任务时，王建业分享了北京医院的几点做法。第一，以时间换空间，将医院开诊服务的时间加长，可有效减少病人聚集；第二，充分发挥互联网医院的作用，部分简单咨询的需求可通过在线诊疗的方式解决；第三，减少窗口排队，安排志愿者引导患者使用自助挂号机、自助缴费机，避免人员在窗口聚集；第四，采取精准预约诊疗，准确性保证在10~15分钟左右，以减少患者等候时间；第五，通过对医务人员的奖励机制大力推行日间手术、使用日间病房，从而缓解医院床位紧张的问题。

蒋立虹补充道，大幅提升疫情防控能力、坚决防止疫情反弹等重点工作，将为卫生系统带来前所未有的机遇和挑战。“疫情结束后国家将加大对医疗卫生体系的投入，我们应当抓住机遇，在信息化建设推进过程中不断改善医疗服务。”