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专家：关注儿童性早熟 早发现早干预

2020年05月28日08:27 来源：中国新闻网

　　8岁的胖豆上三年级，因为疫情，寒假后一直在家上网课，这几天，妈妈发现豆豆说话声音闷闷的，起初以为是感冒，用了各种办法没有改观，过了几天妈妈突然发现胖豆下巴好象有点长胡须，这才着急起来……

　　男孩子变声，长喉结，长胡须，标志着他进入青春期。可是胖豆刚8岁，这是怎么回事？

　　成都市妇女儿童中心医院程昕然教授在受访时表示，“男孩在9岁前变声、长喉结，长胡须，出现睾丸、阴茎长大，阴囊皮肤褶皱增加同时颜色加深，阴茎勃起增加，甚至有些男孩会有精子的产生，这些都是男孩性早熟的信号，重要的是男孩性早熟家长不容易发现。”

　　据介绍，男孩性早熟和女孩性早熟不一样，临床一般以年龄和身体性征为节点，如果男孩9岁之前出现第二性征发育或者是女孩子8岁之前出现第二性征发育就是性早熟。男性的性征包括长胡须、喉结，变声，阴茎增大、增粗、长阴毛或者睾丸增大，出现腋毛。女孩性早熟的标志一般是乳房增大、来月经。七八岁的小姑娘大多跟妈妈比较亲近，家长往往能及时发现性早熟特征，而男孩子因为害羞，不愿意妈妈帮着换衣服和洗澡，家长更容易忽视孩子的身体特征。程昕然教授建议，趁疫情宅家多观察孩子，如果发现异常，早点带孩子去医院就诊。

　　怎么能早发现孩子发育过快或过慢？程昕然教授指出，主要看三点：

　　一是看身高：孩子上幼儿园或上学都有常规体检，如果孩子身高不达标或超高，校医会通知家长，建议家长学校发的孩子体检报告一定要认真看。还有个更简单的办法，如果孩子的衣服穿两三年都合适，在学校排队老是站第一排，那么他的生长很有可能出现问题，建议去医院儿保科或儿童内分泌科去进行专业评估。

　　二是看发育：女孩子8岁以前乳房发育，10岁以前来月经，那么这个孩子很可能是性早熟，要尽早干预，否则会影响孩子的身高。男孩子性早熟家长不容易发现，往往长胡须，有喉结才发现，爸爸可以在孩子洗澡时多观察孩子有没有腋毛、阴毛、睾丸增大等特征。

　　三是看肥胖：现在家庭条件好，孩子吃的非常丰富，如果孩子体重迅速增加也可能和性早熟有关。

　　专家建议，由于这段时间在家上网课，活动量少，孩子吃东西相对较多，家长要选择健康的食品，按食品金字塔从下到上进行选择，碳水化合物、高蛋白、纤维素是不可或缺的营养物质，要限制高糖高油，少吃零食，不要挑食，如果妈妈因为减肥不吃主食，千万不要让孩子模仿。春夏是孩子长个子的关键阶段，下课后多去户外晒晒太阳和活动，增加身体抵抗力，也能缓解在家的心理不适。

　　程昕然教授指出，“如果是单纯性早熟很好解决，现在治疗药物非常多，就怕孩子是因为其它问题引起的性早熟，我们有个云南患儿，4岁因为阴道出血家长带来就诊，第一次做了双侧输卵管B超，未发现异常，按性早熟治疗，治疗一段时间变化不大，再做输卵管B超，才发现孩子一侧输卵管有个瘤子，之前的那次B超因为肠道内大便挡住了输卵管未发现。找到原因通过宫腔镜手术切掉瘤子，孩子很快就没事了。现在医疗条件好，网络发达，再加上儿童专科医院或儿科内分泌的专科门诊都有家长微课堂，建议家长多关注孩子的生长发育，早发现早干预。对于需要药物治疗的孩子，因为需要较长时间使用药物，一些公益项目和互联网项目也会帮助家长和医生做好用药管理，比如初保基金会的“呵护未来”等，使患儿能够在疾病干预与治疗最佳时期接受规范化诊疗，最大程度降低因生长发育疾病给儿童带来的身心影响。”(记者 李亚南)

(责编：许心怡、崔元苑)


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