男孩胖会影响性特征发育

近几年的临床就诊患者中，男孩过于肥胖、乳房发育，男青年因为肥胖影响性能力和生育的明显增多。他们有个共同特点——从小就胖，进食牛奶、鸡蛋、肉食偏多。如一位17岁的男青年，体重110公斤，从小就爱喝牛奶，平时把牛奶当水喝，有时1天喝1箱，1顿饭吃5个～6个鸡蛋。患者乳房发育5年，近3年明显增大，没有胡须，喉结偏小，声音没有低沉的变化，生殖器偏小，没有自动勃起。性激素报告显示：总睾酮3.42（正常值8.5～55.5）；促卵泡生成激素37.7（正常值0.7～11.1）；促黄体生成激素18.9（正常值0.8～7.6）。很明显，男性应该高的激素很低，女性应该高的激素很高。应用中医补肾化瘀祛湿的方法治疗，加上生活方式和饮食结构改变，增加体育锻炼，患者半年后身体发育和化验指标趋向正常，体重减至90公斤。

有些肥胖症，乳房发育明显的男孩血清泌乳素升高明显，也是普遍现象。为什么肥胖会影响男童的性征发育？因为性征有第一、第二的区别。第一性征的发育情况决定第二性征的发育。第一性征就是“小蛋蛋”和“小鸡鸡”。“小蛋蛋”发育正常与否，直接影响“小鸡鸡”的发育。“小蛋蛋”分泌的睾酮则促使胡须生长、喉结变大、声音低沉、骨骼粗壮等男子汉的特征发育，这些特征称为第二性征。

肥胖对男童性征的影响主要有物理、内分泌代谢两个方面。人体的结构是最科学的，“小蛋蛋”的位置在股三角：位于股前内侧区上1/3部，一个底向上、尖向下的倒三角凹陷区域，透气、免挤压、温度相对较低，有利于雄激素的产生、精子的生成。肥胖的男童双大腿内侧充满了厚厚的脂肪，股三角的凹陷和通透减小甚至消失了，“小蛋蛋”被挤压向前，大腿屈曲则被挤压向后，走路活动更是对“小蛋蛋”的摩擦和挤压，加上不透气和局部高温，会严重影响男童“小蛋蛋”的发育。“小蛋蛋”产生雄激素称为性腺，性腺功能和脂肪代谢关系密切，性腺功能低下，尤其男性雄激素减少而雌激素增多时，可加速肥胖，因为雌激素促进脂肪的合成代谢。可见肥胖与男童及男青年性腺功能低下会互相影响。