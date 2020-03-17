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北京出台新版餐饮服务指引 不得面对面就餐

2020年03月17日09:30 来源：新华网

　　北京市商务局制定的疫情期间餐饮服务单位经营服务指引（3.0版）日前正式发布，指引对顾客就餐和餐厅服务细节进行了细化，要求就餐人员不得面对面就餐，餐桌间隔要在1米以上，固定桌椅要标识出非就餐座位，内部食堂应采用分时段错峰就餐等服务方式。

　　据了解，指引适用于北京市的餐饮企业及其门店、单位食堂、网络餐饮服务第三方平台等餐饮服务单位。指引要求，餐饮服务单位要在店内外候餐区、取餐区、结账区划设“一米线”，严格控制排队就餐人流密度，提倡使用二维码扫码点餐、结账。餐饮服务单位要安排专门人员对就餐人员检测体温，体温正常方可进入餐厅就餐。

　　指引还要求，就餐人员不得面对面就餐。内部食堂应采用分时段错峰就餐等服务方式。餐饮服务单位要全面推行公筷公勺，有条件的餐厅要积极推广分餐制。

　　在就餐环境方面，指引明确提出，餐厅对于顾客接触多的桌面、门把手、水龙头、走廊、电梯、扶手、洗手间等部位及时清洁消毒。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须清洁消毒，做到“一客一用一消毒”。厨余垃圾加盖、分类及时清理。餐厅还要严格落实进货查验及索证索票制度，做好采购验收及台账登记工作。（记者吉宁）

(责编：许心怡、崔元苑)


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