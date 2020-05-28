热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

《北京日常防控指引》开始征求意见

2020年05月28日07:36 来源：北京青年报

　　在本次新冠疫情防控中，北京市疾控中心组织各方专家，会同相关部门编制发布了针对普通公众、特定人群、不同场所等78个防控指引，为做好北京疫情防控提供了科学专业指导。在此基础上，近期市疾控中心又借鉴国内外疫情防控的有益做法，编制了《北京日常防疫指引》。该指引共分七章60个情景，内容涉及市民交通出行、外出就餐、购物、游玩、休闲娱乐、文化交流等生活场景及商务洽谈、田间务农等工作场景的方方面面，目前已经开始公开征求意见，截止日期为5月31日24时。

　　市疾控中心表示，目前，北京本土疫情基本阻断，市民防范意识明显增强，健康生活方式也越来越普及，本市疫情防控工作已经从应急状态转入常态化防控状态，该指引旨在引导公众从日常生活中点滴做起，强化自我保护意识，养成文明健康的生活方式，做自身健康的“第一责任人”。

　　根据该指引，共分为日常生活、工作、预防性消毒、公众出现发热呼吸道症状后的就诊指引、旅行者指引、公众佩戴口罩指引、科学使用空调指引七个方面，设立七个章节。每个章节下又列举了不同的场景，在日常生活部分，涵盖了交通出行、外出就餐、外出购物、外出游玩、休闲娱乐、文化交流、婚礼寿宴丧葬等特殊活动下的具体防控方式。

　　在工作场景中，办公场所、会议室、车间、工地、服务窗口、露天作业和执勤、上午洽谈和拜访客户、田间务农、养殖业、领队和导游、餐饮服务等不同的场景和人群又有各自的防护方式。预防性消毒指引这一章节中，则介绍了消毒原则、消毒剂的选择、消毒的方法和注意事项。公众若出现发热呼吸道症状后，该指引也提供了科学的就诊建议。

　　为更好地为公众提供科学实用的防疫指导，市疾控中心就该书文字稿向广大市民朋友征求意见。市民可登录北京市疾控中心官网（https://www.bjcdc.org/）浏览《北京日常防疫指引》具体内容。公开征求意见时间为2020年5月27日-5月31日24时。北京市疾控中心欢迎社会各界和市民朋友通过邮箱、信函等方式提出意见，并将在广泛听取市民意见建议的基础上，进一步修改完善书稿并尽快向社会发布。（记者 蒋若静）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn