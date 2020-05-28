《北京日常防控指引》开始征求意见

在本次新冠疫情防控中，北京市疾控中心组织各方专家，会同相关部门编制发布了针对普通公众、特定人群、不同场所等78个防控指引，为做好北京疫情防控提供了科学专业指导。在此基础上，近期市疾控中心又借鉴国内外疫情防控的有益做法，编制了《北京日常防疫指引》。该指引共分七章60个情景，内容涉及市民交通出行、外出就餐、购物、游玩、休闲娱乐、文化交流等生活场景及商务洽谈、田间务农等工作场景的方方面面，目前已经开始公开征求意见，截止日期为5月31日24时。

市疾控中心表示，目前，北京本土疫情基本阻断，市民防范意识明显增强，健康生活方式也越来越普及，本市疫情防控工作已经从应急状态转入常态化防控状态，该指引旨在引导公众从日常生活中点滴做起，强化自我保护意识，养成文明健康的生活方式，做自身健康的“第一责任人”。

根据该指引，共分为日常生活、工作、预防性消毒、公众出现发热呼吸道症状后的就诊指引、旅行者指引、公众佩戴口罩指引、科学使用空调指引七个方面，设立七个章节。每个章节下又列举了不同的场景，在日常生活部分，涵盖了交通出行、外出就餐、外出购物、外出游玩、休闲娱乐、文化交流、婚礼寿宴丧葬等特殊活动下的具体防控方式。

在工作场景中，办公场所、会议室、车间、工地、服务窗口、露天作业和执勤、上午洽谈和拜访客户、田间务农、养殖业、领队和导游、餐饮服务等不同的场景和人群又有各自的防护方式。预防性消毒指引这一章节中，则介绍了消毒原则、消毒剂的选择、消毒的方法和注意事项。公众若出现发热呼吸道症状后，该指引也提供了科学的就诊建议。

为更好地为公众提供科学实用的防疫指导，市疾控中心就该书文字稿向广大市民朋友征求意见。市民可登录北京市疾控中心官网（https://www.bjcdc.org/）浏览《北京日常防疫指引》具体内容。公开征求意见时间为2020年5月27日-5月31日24时。北京市疾控中心欢迎社会各界和市民朋友通过邮箱、信函等方式提出意见，并将在广泛听取市民意见建议的基础上，进一步修改完善书稿并尽快向社会发布。（记者 蒋若静）