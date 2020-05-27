左小霞：大脑健康一定要注重生命早期1000天的营养

人民网北京5月27日电（董童） 2020年5月由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康”的圆桌论坛上，解放军总医院第八医学中心营养科主任左小霞在发言时表示，保证大脑健康，要注重生命早期1000天的营养。

左小霞介绍，许多专家认为，在母亲怀孕到孩子出生后两岁这一时期进行干预，会减少一些成年病，甚至对后代一些疾病的影响。世卫组织也认为，在生命早期1000天，如果全面实施营养干预非常关键，因为这一时期是小孩大脑发育最关键的时期。

“人类的脑分为大脑和小脑。人出生时，大脑是350至400克，两岁以前的发育是最快的。到一岁时，大脑能达到出生时重量的两倍；到2岁时，能达到成人大脑脑重的75%。小脑的发育也很重要，在1岁以内发育最快，到3岁时基本和大人相同。人的平衡、拿东西时的精确性，都是小脑在起作用。所以不管是大脑还是小脑，在生命早期尤其1000天的营养非常关键。一个国家要健康的话，一定要从小抓起、从孕妇抓起，整个国民素质也一定要从早期开始抓。因为胎儿包括在妈妈肚子里的发育是无法自己决定的，所以孕妇对于胎儿大脑发育、慢性病预防等相应知识的普及非常关键。”她说。

在谈到受大脑青睐的营养素时，左小霞首先提到了铁元素。她介绍说：“铁是运输氧气和血红蛋白的，如果铁不够会造成氧气不够，致使大脑缺氧，反应力会下降。孩子在上幼儿园时，就会精力不集中、学习不专心并且记忆力下降，还会比较烦躁，免疫力会下降。所以铁元素这种微量元素非常关键，对大脑影响很大。”

“其次是锌元素。锌被誉为“生命的火花”，对小孩的生殖发育很重要，对孩子的智力也是有巨大影响的，海产品尤其是贝类，锌元素比较丰富。”左小霞表示。

左小霞还提出：“第三就是碘。碘对儿童发育是非常关键的微量元素。如果婴幼儿时期碘缺乏，会患呆小症，儿童会有智力发育障碍，比较好的补碘食物为碘盐和海产品。比如孩子每周吃海带、紫菜等，既不用多花钱还能得到很好改善。”

“脂类也是我们大脑发育不可缺少的营养元素。所以孩子适当吃点红烧肉是有好处的。还可以吃一些包括植物油、坚果，包括瓜子、花生、腰果、核桃在内的食物，对孩子都非常好。”她说。

“最后就是DHA，它可以改善记忆力、扩展思维。DHA在海鱼、海藻以及包括亚麻子、紫苏子、核桃等坚果类中含量都比较多，对婴幼儿大脑发育和保护视网膜都有作用。尤其DHA是大脑视网膜神经系统磷脂的主要成分，所以也是婴幼儿生命中不可缺少的物质。孕妇一定要在怀孕5个月时，就开始补充DHA。DHA占视网膜总脂肪的60%左右，大概是多元不饱和脂肪酸Omega-3中的97%，是大脑发育成长最重要的物质之一。如果饮食达不到，可以进行一定的补充。”她表示。

左小霞强调，小孩在发育过程中，包括消化、免疫能力很多方面都没有发育完善，所以不适合多食用油炸食品。她说：“油炸食品因为过油次数多，闻着特别香，会让小孩特别喜欢。要注意的是，油炸食品里面有致癌物，我们食物中必须要有油，但不能过多。从营养学上讲，没有绝对不能吃的东西，要注意食物吃的量和频次。例如腌制的食物中含有亚硝酸盐，像火腿、火腿肠、午餐肉深加工肉类也要尽量少吃，还有甜饮料、冷冻的甜品，因为有色素和反式脂肪酸，会影响人体对于锌元素的吸收利用，会影响智力和食欲等，所以也不推荐。而且吃甜食过多，也会引起龋齿，成年人心脑血管疾病高发、引发动脉粥样硬化。另外还有烧烤类，也不建议多吃。”

左小霞还表示：“中国人存在着“隐形饥饿”，这跟感觉饿不饿一点关系都没有，但是身体可能缺乏维生素和矿物质，不光是对大脑，对全身都会有影响。易患心脑血管疾病、内分泌系统、肿瘤和包括阿尔茨海默症在内的大脑等疾病。一个国家如果想提升综合国力，健康非常重要。所以要从小抓起，从生命早期1000天抓起，大家一起来努力做健康中国人。”

最后，在被问及核桃及核桃类制品是否适合各个年龄层的人使用时，左小霞提出，中国居民平衡膳食宝塔推荐每天的大豆和坚果类摄入量为25至35克，是各类食品中必须要有的一种。最好能做到每顿饭保证膳食平衡，如果做不到，三天或一周平衡也可以。如果长期膳食不平衡，真的会出现体内隐形饥饿。“为什么说要以吃饭为主，保健品、制剂为辅？因为保健品和制剂都是提取单种或几种的成分，但食物中有很多未知成分，我觉得天然的东西最好。核桃或核桃制品，只要不过敏，各个人群都可以食用，而且它也是在中国居民膳食宝塔的推荐当中。但一岁以内的婴儿慎用。学龄前儿童食用时也要注意避免呛咳。”左小霞说。