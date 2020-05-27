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2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

蒋立虹：在推进信息化建设中进一步改善医疗服务

2020年05月27日10:21 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月27日电 26日，全国人大代表、云南省第一人民医院院长蒋立虹做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“疫情防控常态化下的改善医疗服务”主题论坛上，蒋立虹提出，疫情结束后国家将加大对医疗卫生体系的投入，医院应当抓住机遇，在信息化建设推进过程中不断改善医疗服务，服务“六保”“六稳”。

2020年是“十三五”规划和决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会的收官之年。蒋立虹表示，大幅提升疫情防控能力、坚决防止疫情反弹等重点工作，将为卫生系统带来前所未有的机遇和挑战。“我们应当抓住机遇，在信息化建设推动中，不断改善医疗服务。”蒋立虹补充到。

据蒋立虹介绍，在加快建立完善预约诊疗制度方面，云南省第一人民医院线上预约挂号率已经达到了96%以上。为了让百姓尽早适应新的就医模式，云南省第一人民医院特别招收了一批辅岗人员，帮助百姓解决使用信息化预约挂号服务过程中的疑难问题。

云南省地理位置特殊，面临不小的外防输入压力。蒋立虹表示，云南省第一人民医院为此建立了系列防控制度。“门诊一个病人只能有一个陪护进诊疗区，坚决防止病人的再次聚集门诊，住院病人我们实行了严格的管控，一个病人一个陪护。”蒋立虹介绍，该项工作将作为常态化机制持续发挥作用。

智慧医院系统建设的成果还体现在诊间和病期结账上。蒋立虹表示，云南省第一人民医院目前诊间结账率达到75%以上，住院病人在护士站结账率达到了80%作用。通过信息化让数据多跑腿，让患者少跑腿。

在多学科诊疗模式方面，云南省第一人民医院正在进行流程再造。“我们以疾病为中心进行系统整合，推动多学科诊疗。”蒋立虹举例表示，将心内外科结合形成心血管诊疗中心，将胃肠内科和外科整合成胃肠诊疗中心，可以针对具体患者制定个性化治疗方案，提高诊疗效率和患者的满意度。

日间手术具有缩短患者诊治时间、降低医疗费用等重要意义。蒋立虹表示，目前云南省第一人民医院日间手术率为16%，今年将加大力度逐步引导医务人员和患者接受日间诊疗模式，争取在2020年把日间手术率提升至20%。

“远程医疗解决云南老百姓看病难问题非常好的途径。”据蒋立虹介绍，云南省第一人民医院目前已将放射远程医疗、病理远程医疗、心电远程医疗和B超远程医疗等多个项目在几个州县全面铺开，帮助提高边疆少数民族整体医疗服务水平。借助区位优势，云南省第一人民医院已可以向老挝提供远程医疗服务，将来计划向南亚、东南亚进一步推广。

(责编：李轶群、许晓华)


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