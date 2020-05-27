楼宇商场电梯按钮每天至少消毒3次

楼宇、商场人员密集度大、停留时间长、构成复杂，在公共卫生事件二级响应情况下，应该如何进行防控？近日，北京市疾控中心发布了楼宇商场防控指引，明确商场超市等场所应保持空气流通，建立工作人员健康监测制度，加强日常健康防护，电梯按钮、自动扶梯扶手等经常接触部位每日至少消毒3次。

根据指引，楼宇、商场要保持室内空气流通。优先打开窗户，采用自然通风。有条件的可以开启排风扇等抽气装置以加强室内空气流动。使用集中空调通风系统时,可参照《新型冠状病毒肺炎流行期间集中空调通风系统运行防控指引》。应保证厢式电梯的换气扇、地下车库通风系统运转正常。日常应以通风换气和清洁卫生为主，同时对接触较多的桌(台)面、购物车(筐)把手、门把手、水龙头、扶手等公用物品和部位进行预防性消毒。必要时对地面、墙壁等进行预防性消毒。

商场(商业综合体)、超市等场所的经营和管理者应建立员工体温监测等健康监测制度，利用“北京健康宝”等手段，实行“绿码”上岗制。员工若出现发热、干咳等症状要求其不得带病上班，并参照《新型冠状病毒肺炎流行期间公众出现发热呼吸道症状后的就诊指引》就医。

此外，指引要求在所有商场(商业综合体)超市醒目位置张贴健康提示，要利用各种显示屏宣传新型冠状病毒肺炎和春季传染病防控知识。商场 (商业综合体)、超市经营管理者应严格遵循体温监测、人流控制等北京市疫情防控的相关规定。指引还对各类特定场所的预防控制进行了说明：运行中的厢式电梯应保证其换气扇运转正常。厢式电梯的地面、墙壁应保持清洁,受到污染时及时进行消毒。电梯按钮及自动扶梯扶手等经常接触部位每日消毒不少于3次。

应保证地下车库通风系统运转正常。地下车库的地面、墙壁应保持清洁，受到污染时进行消毒。停车取卡按键等人员经常接触部位每日消毒不少于3次。卫生间应保持清洁和干爽，空气流通，提供洗手液，并保证水龙头等设施正常使用。应增加卫生间的巡查频次，视情况增加清洁和消毒次数。餐厅、大排档、咖啡厅等餐饮场所(区）应保持空气流通，以清洁为主，预防性消毒为辅。食饮具一人一用一消毒。ATM机、自动售货机、智能快递柜、储物柜等也以保持清洁为主,当受到污染时可进行消毒。

门店、超市保持空气流通，以清洁为主，预防性消毒为辅。对人员接触较多的部位进行每日消毒。健身房要确保室内空气流通，环境清洁。提醒使用人员接触健身器械前、后做好手卫生。针对收银台、服务台，应制定合理的人员路线和分流措施，提醒顾客需注意与他人保持1米以上距离。在顾客休息区(室)、母婴休息室(区)、儿童游乐场所等配套服务设施和区域应保持空气流通、环境清洁干爽。

内存

常态化防控不能松 市疾控发布七点提示

一是社交活动保持距离。尽量不要去人群密集的区域活动，避免多人聚会。在人群密集密闭的场所应该佩戴口罩。在交谈、候车、等电梯、排队时与他人保持1米以上的距离。

二是保持良好个人卫生。要勤洗手，尤其是饭前便后、触摸眼口鼻前后、离开医院、外出归来等，要及时用香皂或洗手液和流动水洗手。咳嗽、打喷嚏用纸巾或肘部捂住口鼻，不随地吐痰。

三是自觉坚持安全出行。乘坐公共交通工具应该佩戴口罩。避免用手揉眼、抠鼻等行为，如有发热、干咳等症状的乘客，不乘坐公共交通工具。

四是到人多密集场所做好防护。到超市、酒店、餐馆等人多密集场所时应按规定佩戴口罩。客流较多时，有序等候，如室内面积较小，应在室外等候，避免人员拥挤。

尽量采用电子支付方式，如收取现金应及时洗手，不具备洗手条件，应使用免洗手消毒剂。

五是提倡使用公筷公勺。建议采取分餐制，不能分餐时使用公筷公勺，不用私筷夹菜劝食。

六是适当坚持身体锻炼。可选择人少的空旷地方锻炼。在进入公园、广场等室外开放场所进行户外活动时，应配合相关部门落实防控措施。

七是及时就医。出现发热、干咳等症状，及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊就诊。主动向单位报告发病情况及旅行史、接触史，不要带病上班。（记者 蒋若静）