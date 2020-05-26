杜冠华：药物研发须长期坚持，创新永无止境

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在26日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，中国协和医科大学药物研究所副所长杜冠华发言时表示，医药产业是朝阳产业，医药事业是健康的事业。

我国生物医药发展前景如何？杜冠华认为，药物是人类健康追求过程中不变的主题，未来生物医药产业发展水平将越来越高、社会需求越来越大，医药产业是朝阳产业，医药事业是健康的事业。

“仿制药保障了医疗健全和患者健康，是医疗体系的基础，十分重要。”杜冠华说，创新药物研发则需要长期坚持，需要企业在前人基础上，投入更多时间和精力做药物创新，对医药产业和医疗需求而言，创新是永无止境的。

杜冠华说，政策层面，国家应在健康方面重视药物创新，激发科研人员创新能力以保证健康事业发展，营造创新氛围，包括政策环境、人文环境和工作环境等，形成科研人员积极创新、医务人员认真工作的良好生态环境。

杜冠华表示，新冠肺炎疫情暴发，对医药企业而言既是机遇，也是挑战。目前我国中药是特色、化药是基础、生物药正起步，作为制药大国，我国在药物研究方面需要付出更多努力完善制度标准，随着科技和医疗水平提高，医药产业发展一定可以走向更好的路。