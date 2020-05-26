王行环：学术研究和临床同发展 共建创新药物成果转化平台

人民网北京5月26日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“推动医药创新，助力健康中国”的圆桌论坛上，武汉大学中南医院院长王行环表示，搭建创新药物成果转化平台，不仅需要政策支持发力，同时鼓励产业公司“进场”，建立医院、产业、科研人员联合技术创新模式，提升生物医疗科技成果转化率，助力产业良性发展。

“长期以来，我国的医疗界一直向西方国家模仿和跟随，目前，我国已具备创新基础，近年来，我国临床诊疗技术手段和工具，临床诊治病人思路，包括的医疗器械设备、诊断试剂和技术方法、治疗药物，国内顶尖医院已达到同国际顶尖医院接轨水平。”王行环说，“可以说医院临床技术应处于国际最前沿技术水平。”

王行环表示，武大中南医院已搭建生物医药转换研究相应平台，除了基本实验室平台外，还具备比如像GCP平台（国家药物临床试验机构）、循证医学平台、生物样本库、转化中心和实验室的平台，以供其他病态研究。

王行环介绍，临床科研能力的发展是加快医学科技成果转化、支撑科技强国，实现健康中国2030的一个重要基础。“ ‘ 十三五’期间，各地纷纷出台相关政策，支持鼓励打造研究型医院，生物医药产业热情被充分调动。但是搭建生物医药转换研究相应平台，不仅需要政策支持，最重要的还有产业公司投入，科研人员和医药产业多方面合作，实现学术研究和临床共同发展。”

“目前临床用药这些年有很大进步，国产药份额，特别是基准药越来越大，这是一个现状。但是前沿原创性的药或者原研药、新药国产的比例还远远不够，这说明我们基础研究、原创力量还存在差距。”王行环说，“希望国家能够出台联动政策，加大激发医药创新活力的市场机制和环境。”